Eesti Maleliidu nõukogu liige: male paradigma on muutunud

Male on ajas muutunud ja kuigi üle maailma leiab ikka inimesi, kes kogunevad oma lemmikparki ning võtavad seal mõõtu teiste kohalike mängijatega, siis suur osa malemaailmast on tänaseks kolinud internetiavarustesse. Kas male on sellevõrra midagi kaotanud või on ala tulevik hoopis helgem?

"Kokkuvõttes ei olegi midagi häda, male ka mõnes mõttes kasvab. Kui räägime maletajatest, siis meil on väga minevik - meil on olemas Paul Keres, keda tunnevad kõik Eesti inimesed. Siis Jaan Ehlvest," rääkis Krupenski. "Aga olevik on ka hea, meil on Kaido Külaots ja Mai Narva. Ja usun, et ka tulevik võiks olla päris hea."

"Paar aastat tagasi oli selline asi nagu koroonaviirus ja ma arvan, et male on ainuke spordiala, mis hakkas koroonaviiruse ajal kasvama. Internet tuli aktiivselt sisse, teed endale kohvi või teed ja saadki mängida üle maailma Aafrika, Aasia ja Ameerika vastastega. Tegelikult saad mängida vastastega, kes on sinuga samal tasemel. Internetimale on teinud malele suure buumi," jätkas Eesti Maleliidu esindaja.

Ta selgitas, et offline ja online ehk üle interneti mängitud male suurim erinevus on see, et sa ei saa teada, kas su vastane kasutab teisel pool maakera näiteks mobiili abi, et parim käik leida. "Aga kui mängida mitte raha vaid maleisu peale, siis pole hullu," arvas Krupenski.

Male ajalugu on vägagi politiseeritud ning tegemist oli Nõukogude Liidu esindusalaga. Tänapäeval selline poliitiline taust muutub, aga kas male populaarsus on seetõttu ka löögi saanud?

"Poliitiline vastasseis on möödunud, aga maletaja panevad liikuma teised tegurid. Male arendab väga hästi strateegilist mõtlemist ja male on väga demokraaatlik mäng. Seda saab mängida neljandast eluaastast ja lõpp on lõpmatus," leidis Krupenski.

Tarmo Tiisler ja Igor Krupenski Autor/allikas: ERR

Maailma kuulsaim maletaja on hetkel viiekordne maailmameister ning 13 aastat maailma edetabeli tipus figureerinud Magnus Carlsen, aga kuidas tema staatust võrrelda legendaarsete maletajatega? "Kindlasti on võrreldav. Ajad on muutunud ja kui vanasti Karpov, Gasparov ja Fischer olid igalpool kui maletajad, siis Magnus Carlsen teeb avalöögi Madridi Reali ja Barcelona matšil," ütles Eesti Maleliidu nõukogu liige.

Tänu internetile on Carlsen ja teised suurmeistrid kolinud ülekannete maailmasse, kus neid jälgivad miljonid inimesed. Maletajad saavad seal oma jälgijatele mõttekäiku selgitada ning vaatajad saavad ka kaasa mängida. "Nende striimidel on üle miljoni vaataja, paradigma on muutunud," sõnas Krupenski.

Eestil on mitu head noort mängijat, aga kuidas saab tagada, et ka edaspidi sirguksid meil suurmeistrid? "Selleks, et jõuda tippu, on tarvis alustada võimalikult ruttu ja võimalikult professionaalselt tegeleda trenniga," rääkis Krupenski.

"Alustama võimalikult vara. Ja peaks leidma tipptreeneri, aga positiivne on see, et meil on olemas tipptreenerid ka Eestis. Teine asi on see, et tuleb väga palju maletada. Vahepeal kool saab kannatada, teised huvid saavad kannatada, aga tuleb maletada nii Eestis kui ka välismaal. Siis tekib ka areng," lõpetas Krupenski.