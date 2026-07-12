Välkmale Eesti meistriteks tulid Volodin ja Blokhin

Tallinnas Paul Kerese Malemajas peeti laupäeval Eesti meistrivõistlused välkmales. Nagu tavaks on saanud, toimusid ühel päeval nii individuaalsed turniirid kui ka võistkondlik turniir.

Individuaalarvestuse avatud klassis tuli Eesti meistriks GM Aleksandr Volodin, hõbedale tuli FM Dion Krivenko. Kahe koondislase järel tuli pronksile 2026. aasta U-18 vanuseklassi meister Sander Lain. Turniiri võitnud Soome IM Toivo Keinänen mängis väljaspool medaliarvestust.

Naiste meistritiitli võitis kolmandat aastat järjest WFM Sofia Blokhin, hõbedale tuli Alexis Miriam Reren ja pronksile Nadežda Pritulina. Seenioride meistriks tuli GM Igor Švõrjov, kes oli parim nii S50 kui S65 vanuseklassis.

Klubide meistrivõistlustel kordas oma eelmise aasta võitu Tõnu Truusi Malekoolkonna võistkond (IM Sergei Zjukin, IM Andrei Šiškov, FM Ilja Haitin, FM Roman Sergejev ja Georg Abozenko). Hõbedale tuli Spordiklubi Reval-Sport (Sander Kukk, IM Mai Narva, Kaarel Nestor, Andres Kuusk ja FM Uku Valner) ning pronksile Spordiklubi Diagonaal (GM Aleksandr Volodin, Dmitri Petrov, Andrei Timošin, Valeri Golubenko ja Vjatšeslav Koop).