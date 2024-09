Enesekindel Latsepov: statistika ütleb, et mina olen Tiidrekust kiirem olnud

Läinud sügisel Tallinna maratonil suurepärase ajaga Eesti meistriks kroonitud ja absoluutarvestuses kuuenda koha pälvinud Latsepov usub, et on koduseks suursündmuseks tippvormi jõudnud.

"Pärast Euroopa meistrivõistlusi juunis jäin haigeks, siis sain terveks ja võistlesin Kadriorus Eesti meistrivõistlustel 5000 meetri jooksus. Pärast seda natukene puhkasin ja siis hakkas kõva töö pihta. Veetsin neli nädalat Püreneedes mäestikulaagris, kus tegin kõvasti tööd ja siis veel neli nädalat Tallinnas. Nüüd loodan ja usun, et olen oma aasta parimas vormis," sõnas Latsepov intervjuus ERR-ile.

Eesti meister ootab sarnast aega nagu eelmisel aastal. "Võrreldes eelmise aastaga peaksid ilmastikuolud olema sarnased. Eelmisel aastal oli veidi jahedam kui pühapäevaks lubatakse. Tõenäoliselt paistab päike, aga me paneme nokamütsid pähe ja võtame jääd. Esimesel tunnil ei tohiks suuri raskusi olla ja usun, et ka teisel tunnil saan hakkama. Minu tulemus ei tohiks olla oluliselt aeglasem kui eelmisel aastal oli."

Eelmisel aastal sai Latsepovist Tallinna maratonil ajaga 2:14.23 kõige kiiremini kodumaa pinnal jooksnud Eesti maratoonar. Aprillis Viinis joostud isiklik rekord on tal veel 45 sekundit parem. Latsepovist parema isikliku rekordiga tuleb kodustest konkurentidest starti Tiidrek Nurme, kellele kuulub Eesti kõigi aegade teine tulemus (2:10.02).

"Statistika ütleb, et sel aastal olen mina mõlemas maratonis Tiidrekust kiirem olnud. Nii et miks mitte ei saa ma olla ka Tallinnas kiirem. Eesti meistritiitlil on väga suur väärtus ja ma väga tahan tulla Eesti meistriks ka sel pühapäeval. Ma usun, et tuleb aeg alla 2:14."