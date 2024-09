Taaramäe pidi karjääri viimase suurtuuri pooleli jätma

Pärast käesolevat hooaega Jaapani meeskonna Kinan Racinguga liituv Taaramäe lootis suurtuuril veel korra jooksikute sekka pääseda, aga pidi neljapäeval Vuelta pooleli jätma.

"Rein Taaramäe oli oma karjääri viimasel suutuuril kõrgelt motiveeritud, aga kahjuks sai haigus temast võitu ja Rein pidi 18. etapil katkestama," kirjutas Intermarche - Wanty hingamisprobleemidega võidelnud Eesti ratturi kohta.

Rein Taaramäe was highly motivated for the last Grand Tour of his career. Sadly, sickness took over and Rein must stop in stage 18.



