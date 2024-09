Järjekordne hea jooks andis Mägile Teemantliiga etapil kolmanda koha

Lõpusirgele veel viiendana jõudnud eestlane möödus siis kindlalt ameeriklasest CJ Allenist ning ületas finišijoone koos prantslase Clement Ducos'ga, fotofiniš andis eestlasele kolmanda koha.

Tunamulluse Eesti rekordi 47,82 lähedale on Mägi sel suvel jooksnud juba mitmel korral: juuli alguses toimunud Pariisi Teemantliiga etapil läks talle kirja aeg 47,95, kümme päeva tagasi oli ta Poolas 47,97-ga viies.

Meeste 400 meetri tõkkejooksu võitis Zürichis jamaicalane Roshawn Clarke (47,49), kes kaotas oma isiklikule rekordile 15 sajandikuga; teine oli Katari esindav Abderrahman Samba 47,58-ga. Brasiilia tõkkejooksutäht Alison dos Santos finišisse ei jõudnud.

Päev varem Armand Duplantise vastu 100 meetri jooksu kaotanud Karsten Warholmil oli küll kokkuleppe kohaselt Rootsi värvides võistlusvorm seljas, ent tõkkejooksus ta starti ei tulnudki.

"Tundsin pärast eilset [neljapäevast] jooksu midagi reies. Üritasin [tõkkejooksu eel] sooja teha, aga polnud võimalustki. Ma ei kahetse eilset jooksu, see oli ajalooline ja suurepärane päev. Muidugi ma ei tahtnud, et asi nii lõppeks, aga ma ei usu, et vigastus on tõsine," rääkis Warholm NRK-le.