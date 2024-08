Norris lõpetas Verstappeni kodurajal hollandlase võiduseeria

Hollandi GP-d sõideti aastatel 1950-85 ning seejärel ei kuulunud etapp 34 aastat vormel-1 sarja võistluskalendrisse, enne kui nii 2021., 2022. kui 2023. aastal võidutses kodurajal Max Verstappen (Red Bull).

Kolmekordsest maailmameistrist hollandlane läks ka pühapäeval kohe alguses juhtima, aga oma karjääri jooksul neljandat korda põhisõitu esikohalt alustanud Norris möödus temast 18. ringil ning edestas Verstappenit lõpuks 22,896 sekundiga.

"Tunne on suurepärane. Ma ei saa esimese ringi tõttu öelda, et see oli täiuslik sõit, kuid see oli sellele vaatamata ilus. Tempo oli tugev ja auto hiilgav. Sain vajutada ja Maxist mööda - oli raske, aga nauditav sõit," rääkis britt.

Kolmas oli Charles Leclerc (Ferrari), neljas Norrise tiimikaaslane Oscar Piastri, neile järgnesid Carlos Sainz (Ferrari) ja Sergio Perez (Red Bull).

Hooaja esimesest kümnest sõidust seitse võitnud Verstappen on nüüd võiduta jäänud juba viimased viis GP-d, viimati teenis ta esikoha 23. juunil Barcelonas. MM-sarja kokkuvõttes on hollandlase edu teisel kohal oleva Norrise ees kahanenud 70 punktile.