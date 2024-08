Koosseisuga vangerdanud Rikberg: mitte ükski mängija ei taha olulisest mängust kõrvale jääda

Eesti koondis alustas valiksarja eelmisel nädalal, kui kohtus kolmeliikmelise alagrupi avamängus Iisraeliga ja teenis 3:1 võidu. Iisrael ja Horvaatia madistasid omavahel sel kolmapäeval ning kohtumine lõppes üllatuslikult Iisraeli 3:1 võiduga. Sellele vaatamata ei kavatse Eesti koondise peatreener Alar Rikberg mingil juhul Horvaatiat alahinnata.

"Ma tõsiselt loodan, et avamänguga sai nii mõnigi mees ebakindlusest jagu ja suudab sel nädalavahetusel palju enesekindlamalt Horvaatia vastu väljakule minna," alustas Rikberg.

"Horvaatiat ei tasu alahinnata. Nii nagu enne valiksarja algust, nii ka tänasel hetkel võib öelda, et nad on meie alagrupis peafavoriit. Nad alustasid valiksarja ootamatu kaotusega ning on nüüd nurka aetud ja tulevad meile päris vihasena. Teine, kuid mitte vähem tähtsam pool on see, et Iisraeli vastu oli Horvaatia koosseisus üks väga oluline puuduja. Praeguseks on teada, et nende nurgaründaja Marko Sedlaček on uuesti koosseisus."

Iisraeli vastu säranud Robert Täht ja Märt Tammearu tegid sel nädalal treeningul käele liiga, kuid mõlemad on laupäevaks mänguvalmis. "Viimasel paaril päeval on mõlemat käsi häirinud ja nende trennirütmi seganud. Arstilt saime siiski rohelise tule ja teades nende iseloomu ja võitlusvalmidust, siis mitte ükski mängija ei taha sellisest olulisest mängust kõrvale jääda."

Sellest tulenevalt toodi mänguks Horvaatiaga nurgaründajate osakonda juurde Karli Allik. Oma koha pidi loovutama temporündaja Marx Aru. "Mul ei ole veel päris selgelt paigas, milline on meie algkuuik. Suure tõenäosusega hakkame seda pärast õhtust trenni arutama ja nuputama. Et meil oleks piisavalt varusid, siis otsustasime, et Horvaatia vastu läheme peale ainult kolme temporündajaga ja Marx Aru jääb koosseisust välja. Tema asemel kuulub seekord koosseisu Karli Allik."

Eesti ja Horvaatia vahelisele kohtumisele saab otsepildis kaasa elada ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel.