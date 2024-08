Eesti U-16 korvpallikoondis krooniti B-divisjoni Euroopa meistriks

Esimesel poolajal sai Eesti hea edu sisse, kui esimesed kaks veerandaega võideti ning poolajale mindi 40:30 eduseisul. Ka kolmas veerand kuulus eestlastele. Viimasel veerandajal jõudsid rumeenlased küll lähedale, kuid Eesti pidas vastu ja finaal võideti 76:71, vahendab basket.ee.

Eesti võitis lauavõitluse ja jagas 21 resultatiivset söötu vastaste 12 vastu. Eesti resultatiivseimad olid Sten Markus Adamson ja Hendrik Jaak Pertel, kes viskasid kumbki 15 punkti. Rasmus Vuks lisas 14 silma.

Roman Avdejev valiti turniiri parimaks mängijaks ning ühtlasi ka turniiri sümboolsesse viisikusse. Avdejev viskas turniiril keskmiselt 12,7 punkti, korjas 10,4 lauapalli ja blokeeris turniiri parimana 2,1 viset mängu kohta.

Roman Avdejev vailiti turniiri kõige väärtuslikumaks mängijaks, auhinna andis üle Põhja-Makedoonia korvpallilegend Pero Antic Autor/allikas: FIBA

Eesti korvpalli ajaloos on suudetud võita EM-i B-divisjon vaid korra 2015. aastal. Toona kuulusid koondisesse 1999. aastakäigu poisid, kes pragu moodustavad meeste koondise põhituumiku (Kristian Kullamäe, Sander Raieste, Kaspar Treier, Matthias Tass, Märt Rosenthal).

"Kõigepealt ma tahan tänada poisse, ka neid kes lõppvalikusse ei mahtunud, aga kes tegid tsükli kaasa. Kõik andsid oma panuse, et me jõuaks siia, kus me täna oleme ehk Euroopa meistrivõistluste B-divisjoni võitjad. Poistel on kõvasti potentsiaali ning peavad veel kõvasti tööd tegema, et ka meeste korvpallis läbi lüüa. Aga see tulemus näitab, et neil on kõik võimalused olemas, et saada kunagi rahvuskoondise tasemel mängijateks ning Eesti liigas või välismaal mängida," avaldas U-16 koondise peatreener Brett Nõmm tänu kõikidele U-16 koondise mängijatele ja kandidaatidele.

Nõmm jätkas tänusõnadega: "Teiseks ma soovin tänada oma staffi - Mario Paiste, Kalev Elken, Viktoria Kisseljova - nad on olnud suureks abiks terve suve. Kindlasti tänan ka Kustas Põldoja, Märt Raami, Mikk Päesket ja Liisi Sakalat, kes olid varasemalt selle koondisega seotud U-14 ja U-15 vanuses."

"Lõpetuseks soovin tänada neid fänne, kes siin olid. Rasketel hetkedel andsid nad meie poistele seda lisaenergiat, mida hädasti oli vaja ja ka neil on suur osa selles, et me võitsime selle turniiri ära," avaldas peatreener tänu Põhja-Makedoonias kohal olnud fännidele.

"Kui tänast mängu kokku võtta, siis esimene poolaeg saime me vastaste põhimängija maha võetud. Teisel poolajal läks kumm natuke tühjaks, aga isegi kui olid rasked hetked, siis ma ei kahelnud võistkonnas kordagi. Ma olen terve suve nendega tööd teinud ja tean milleks need poisid on võimelised ja mida nad suudavad ning teadsin, et raskel hetkel nad ei värista. Ning nagu täna näha oli - kolm punkti vahe EM-finaalturniiri finaalis, tehakse viga ja Jesper Roman paneb külmavereliselt kahest kaks. Eraldi ma ei hakka kedagi välja tooma - see ei olnud mõne individuaalse mängija võit, vaid see oli meeskonnavõit," võttis Nõmm finaalmängu kokku.

"Suve alguses ma rääkisin, et mis on meie eesmärgid ning kus me tulemust tahame teha. Läbi suve oli poistel siht silme ees ja nad tõesti näitasid, et nad tahavad seda ja nad on valmis selle nimel tööd tegema. Kihvtid poisid ja ma olen igasse lahingusse valmis nende poistega uuesti minema ja ma tean, et nad on minu eest valmis võitlema viimase sekundini. Veelkord müts maha poiste eest. Aga mis ma neile ka lõpus ütlesin - hoiame jalad maas ning töötame edasi, sest see on alles U-16 vanuseklass ning loodetavasti järgmisel suvel 2007. sündinud viivad U-18 koondise A-divisjoni, et ka need poisid saaksid mängida seal."

