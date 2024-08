Korvpalliekspert U-16 koondise edust: nende ülekaal oli märksa kindlam kui Kullamäe aastakäigul

"See on kõva saavutus, sest seda on meil varem juhtunud vaid korra ja siis tegid selle tembu ära 1999. aastal sündinud noormehed, mida juba toona tituleeriti meie kõigi aegade parimaks noortekoondiseks. See, et nüüd uuesti selline temp sai tehtud ütleb, et meil on nüüd veel kõvem noortekoondis, sest selle U-16 koondise ülekaal oli märksa kindlam kui [Kristian] Kullamäe aastakäigul," rääkis Kiige ERR-ile.

"Kui olla kriitiline või otsida teistsugust vaatepunkti, siis võib-olla oli tänavu konkurents B-divisjonis grammi võrra lahjem kui 99. aasta koondisel. Samas see võib meile niimoodi tunduda, sest meie poisid olid lihtsalt nii võimsad."

1999. aastakäigu koosseisust jõudsid meeste koondisesse teiste seas Kristian Kullamäe, Sander Raieste, Matthias Tass ja Kaspar Treier. Kiige arvates on praeguses U-16 koondises mitu tulevast koondislast.

"Individuaalselt on see potentsiaal võrreldav, kuid natukene vara on veel öelda, sest 16 on selline vanus, kus võib palju asju valesti minna. Järgmine vanuseklass on U-18, mis on nii-öelda lävepakk päris profikorvpalli. Roman Avdejev, kes pälvis turniiri parima mängija auhinna, temal on füüsilised võimed, oskused ja peas kõik olemas. Kui ta jätkab sama pühendunult tööd ja kasvab veel 3-4 sentimeetrit, siis sellisel juhul on tema jaoks vähemalt Euroopa tasemel kõik võimalik," arvab Kiige.

"Teine poiss on [Sten-Markus] Adamson, kellele on samuti füüsiliselt väga palju antud, aga peab samamoodi veel palju töötama, sest profikorvpall on ikkagi täiesti teisel tasemel. Seal on vaja hulga muid asju peale talendi ja oskuste. Adamson ja Avdejev võiksid oma talendi ja oskuste poolest tipptasemel korvpalli jõuda. Eesti koondise potentsiaali on teistelgi, näiteks vennad [Rasmus ja Kaspar] Vuksid või [Hendrik Jaak] Pertel."

Kiigel jagus kiidusõnu ka peatreener Brett Nõmmele, kes pani noored kaitses ja lauavõitluses pingutama. "See turniir näitas, et tema eelmise aasta edu Raplaga polnud juhuslik. Nõmm on Heiko Rannula järel üks eredamaid kujusid meie treenerite taevas. Seda kinnitab ka meeskonna mängupilt. Ma panin endale kirja viis-kuus punkti, mis olid selle koondise triumfi võtmetegurid ja nimekirjas kolmas oli treener. Meie meeskonna mängupilti iseloomustas äärmine stabiilsus ja seda just rasketes elementides, millega noortel on tavaliselt raskusi ehk kaitse ja lauavõitlus. Huvitaval kombel oli see meeskond kogu turniiri jooksul kaitses nagu raudnael ja valitses lauavõitlust kõikides mängudes peale finaali. Treeneri rolli on võimatu ülehinnata, sest meie meeskonna mängu oli lust vaadata ja nende mängupilt meenutas rohkem U-18 kui U-16 vanuseklassi taset."

Kuidas edasi? "Meil on kokku sattunud head kujud ja neil õnnestus omakorda kokku sattuda väga tugeva treeneriga. Seda kombinatsiooni peaks koos hoidma ka järgmistel turniiridel. Mulle tundub oluline, et Nõmm saaks sama satsiga ka U-18 vanuseklassis jätkata. Siis oleks kõik eeldused, et oodata veel ilusaid tulemusi," lisas Kiige.