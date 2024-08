Simple Sessioni korraldaja: naised pole varem rulasõitu nii tõsiselt võtnud

Simple Session on aastaid näidanud kõrget taset professionaalsete rula- ja BMX-sõitjate Eestisse toomisel. Pärast 21-aastast pausi on 22.-25. augustini Simple Sessioni sünnilinna Tartusse oodata maailma tänavaspordi paremikku, kellest osa äsja Pariisi olümpiamängudel medaleid püüdis.

"Me tahame, et kõik inimesed saaks sellest elustiilist osa ja näha maailma parimat ekstreemsporti siinsamas Tartus," sõnas sündmuse üks peakorraldaja Risto Kalmre.

"Oleme 24 aasta jooksul tõestanud, et suudame korraldada maailmatasemel spordivõistlust, tuua kohale absoluutsed tipud ja näidata ka Eestit põnevast küljest. Ühtlasi loodame inspireerida noori nende tehniliselt keerukate, kuid loominguliste tänavaspordi aladega tegelema. Rula ja BMXi arvamine olümpiamängude kavva on samuti suur arenguhüpe mõlemale alale," lisas korraldaja.

BMX- ja rulasõit jõudsid esimest korda 2021. aastal Tokyo olümpiale kuna pakuvad ekstreemset vaatemängu, peadpööritavaid trikke ja toovad kaasa harrastajate kiirema arengu. Nii Tokyo kui Pariisi olümpiamängudel võis näha tuhandeid vaatajaid täis tribüüne, kes jälgisid, kuidas julged sportlased sooritavad suurtel kiirustel tehniliselt keerukaid trikke. Täiesti uuele tasemele on aga jõudnud naiste rulasõit, kus võidutsevad teismelised neiud.

"Kunagi varem pole naised rulasõitu nii tõsiselt võtnud," ütles Kalmre.

Meeste rula tänavasõidus võidutses taas jaapanlane, 25-aastane Yuto Horigome, kes kaitses Pariisis oma olümpiakulda. Horigome võitis Simple Sessioni Tallinnas juba 2017. aastal. 23-aastane ameeriklane Jagger Eaton - 2018. aasta Simple Sessioni tšempion - sai hõbeda ning 29-aastane ameeriklane Nyjah Houston oli kolmas.

Meeste pargisõidu kvalifikatsioonivoorudes osalesid mitmed profid, keda on kahe nädala pärast oodata ka Tartusse. Teiste seas hispaanlane Danny Leon, rootslane Hampus Winberg, sakslane Tyler Edtmayer ning puertorikolane Steven Pineiro. Põnevat vaatemängu pakkusid ja poodiumikohad jagasid aga Tokyo olümpiagi võitnud 21-aastane austraallane Keegan Palmer. Teise koha sai Simple Sessionilt tuttav 24-aastane ameeriklane Tom Schaar ja pronksi võttis 23-aastane brasiillane Augusto Akio.

Danny Leon Autor/allikas: Nauris Dollins

Simple Sessioni rulasuuna juht Jarmo Kangro sõnab, et naiste rulatamises on viimastel aastatel toimunud meeletu hüpe. "Uus põlvkond on peale kasvanud ja nende trikkidel ja õhulendudel ei näi olevat piire. Sellist vaatemängu kümme aastat tagasi polnud. Praegused rulatüdrukud on noored, kiired ja tehniliselt tohutult võimekad," ütles ka ise rulasõiduga üle 20 aasta tegelenud Kangro.

Naiste rula tänavasõidu paremiku moodustasid kaksikvõiduga jaapanlannad, 14-aastane Coco Yoshizawa, kes sai kuldmedali, ja 15-aastane Liz Akama. Pronksmedali võitis 16-aastane brasiillanna Rayssa Leal.

Naiste rula pargisõidu võitis 14-aastane austraallanna Arisa Trew, kelle järel sai teise koha jaapanlanna Hiraki Cocona ja oma Tokyo olümpiamängude pronksmedalit kaitses Suurbritannia eest võistelnud 15-aastane Sky Brown, kes 2019. aastal, vaid 10-aastasena võitis Simple Sessioni naistesõidu. 13-aastane soomlanna Heili Sirvio jäi viiendaks.

Eestis toimuv ekstreemspordi lipulaev-sündmus Simple Session algab Tartus 22. augustil tänavaüritustega ning kulmineerub nädalavahetusel, 24. ja 25. augustil Tartu Kammivabrikus kvalifikatsioonisõitude ja finaalvõistlusega, kuhu on taas oodata nii olümpial käinuid, kui mitmekordseid X-Mängude võitjaid, medaliste ja maailmakuulsaid rula- ja BMX-sõitjaid.

Tartu tänavatel ja Emajõel toimuvad Simple Sessioni sündmused on pealtvaatajatele tasuta, pileteid Kammivabrikusse müüakse kuni kohti jagub.

Ülekanded finaalidest on nähtavad kanalil ETV2 ning ERR-i spordiportaalis.