Tartu korvpallimeeskonnaga liitub Egiptuse koondislane

26-aastane egiptlane tegi eelmisel hooajal Šveitsi liigas BBC Lausanne ridades esimese profiaasta ning kogus 28 mängu keskmisteks 15,1 punkti ja 9,2 lauapalli. Enne seda mängis El-Sheikh Ameerikas nii keskkooli- kui ülikoolikorvpalli ja viimasel hooajal Arkansas State eest sai 33 mängus keskmiselt kokku 11,2 punkt ja 9,6 lauapalli. El-Sheikh oli ka suvisel olümpiakvalifikatsiooni turniiril Egiptuse koondise liige ning kahes mängus viskas keskmiselt 5,5 punkti ja võttis 3,5 lauapalli.

Peatreener Aivar Kuusmaa sõnul on egiptlasel kõik vajalikud omadused olemas. "Omaril on meie jaoks kõik vajalikud liigutused olemas – ta võtab lauda, on aktiivne, viskab eemalt. Lisaks sellele on kõva tööloom ja tundub väga okei inimene. Ta on mänginud ühe hooaja Šveitsis, mis teeb meie jaoks ka asja lihtsamaks. Kokkuvõttes peaks ta olema meie meeskonna jaoks sobiv mängija ja loodame, et panime valikuga täppi," sõnas Kuusmaa.

Mängija enda sõnul on ta uueks teekonnaks valmis. "Ma olen väga tänulik, et saan alustada uut teekonda Tartus. Olen enam kui rõõmus, et saan olla osa selle hooaja meeskonnast ja aidata kaasa hooajaks pandud eesmärkide täitmisele," sõnas El-Sheikh.

Tartu meeskonnal on kehtivad lepingud tagamängijate Martin Paasoja, Rain Veidemani, Rando Roosi ja Oliver Perega ning pikkade osakonnas lisaks El-Sheikhile Rauno Nurgeri, Karl-Johan Lipsu, Erki Urviku ja Karl Gustav Jurtšenkoga. Meeskonna peatreener on Aivar Kuusmaa ja abitreener Toomas Kandimaa. Meeskond alustab ühistreeningutega 12. augustil.