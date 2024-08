Kuusmaa hooaja eel: olen võib-olla rahulikum, aga endiselt nõudlik

57-aastane Aivar Kuusmaa on meeste korvpallis tagasi rohkem kui kuus aastat kestnud pausi järel. Peatreenerina Kalev/Cramoga kolm korda Eesti meistriks tulnud Kuusmaa töötas pikalt Audentese spordigümnaasiumis.

Tartu klubi tehtud pakkumine andis vajaliku impulsi. Nii on Eesti korvpalli üks aegade paremaid viskajaid suures mängus tagasi. "Viimased aastad – kõik oli okei. Töötingimused Audenteses head. Kõik sujus hästi, aga adrenaliinist jäi puudu. Tegelikult tahaks ka kuidagi seda sporti teha nii, et must win [võidukohustus - toim]," rääkis ta ERR-ile.

Põhjalikult muutunud Tartu meeskonna mängijatest tunneb Kuusmaad väga hästi Martin Paasoja, kes tegi Kuusmaaga mitu hooaega koostööd Raplas.

"Ma arvan, et ta on pühendunud treener, kes on selline mängijate treener, seisab enda mängijate eest. Ja samas ta on ise hästi emotsionaalne – see kandub mängijatele edasi, annab võib-olla mingit lisa vajalikel hetkedel. Hooaeg on tegelikult väga pikk ja sellist särtsu on vaja. See on võib-olla lühidalt tema kirjeldus," iseloomustas Kuusmaad Paasoja.

"Võib-olla ma olen natuke rahulikumaks saanud. Need on võib-olla ealised iseärasused. Aga nõudlik ma olen endiselt ühtemoodi. Et ma nõuan. Ja eks siis mängude aeg näitab, kui emotsionaalseks ma jälle muutun," tõdes endine koondislane.

Tartu meeskond on segu noortest ja kogenutest. Viimaste hooaegade liider Märt Rosenthal lahkus Poola. Tuntud eestlastest liitusid aga lisaks Paasojale veel Rauno Nurger ja Karl Johan Lips. Kolm leegionäri palgati võtmepositsioonidele: mängujuht on Kanadast, korvialused mehed aga USA-st ja Egiptusest. Kuusmaa ütleb, et noored tema käe all "prügiminuteid" saama ei hakka.

"Võistkonna koha pealt ma ütlen, et niisugune huvitav kooslus on. Meil on 50 protsenti kogenud mängijaid ja 50 protsenti nooremapoolseid mängijaid. Ja trennis on näha, et kõva võitlus käib. Kuidagi olen praegu niimoodi sättinud, et vanad ja noored mängivad omavahel. Ja noored mingit armu ei anna. Ripuvad kätega kogenud mängijate küljes ja see võitlus ja see hasart on päris äge praegu," tõdes Kuusmaa.

Tartu mängib tuleval hooajal lisaks kodustele sarjadele ka Põhja-Euroopa korvpalliliigas. Kuusmaal on kaheaastane leping ja eesmärk klubi selle ajaga Eesti meistriks viia.