Euroopa meistriks tulnud Konso: ei ole kerge olla kergejõustiklane

16-aastane Tristan Konso kuulub praegu omaealiste Euroopa paremikku nii tõkkesprindis kui kümnevõistluses. Seekord ei õnnestunud tõkkejooksus kõrgesse mängu sekkuda poolfinaalis tehtud valestardi tõttu, kuid seda paremini tuli välja kümnevõistlus.

Üksikaladel püstitas Konso viis isiklikku rekordit ja teenis neli alavõitu. Teisi medalimehi Rootsist ja Prantsusmaalt edestas võidumees rohkem kui 200 punktiga.

"Mul on väga-väga hea meel, et ma olen U-18 Euroopa meister," ütles noor sportlane Slovakkias toimunud vanuseklassi EM-il. "Väga hea meel on, te ei kujuta ette ka. Kaks päeva võistelda ja veel need eelmised kaks päeva, mis mul olid tõkked. See ei ole üldse kerge ei füüsiliselt ega mentaalselt. Sa pead ikka väga endasse uskuma."

"Üldse ei ole kerge olla kergejõustiklane," lisas ta.

Tänapäeval ei ole kergejõustikus enam selle vanuseklassi maailmameistrivõistlusi. On noorte olümpiamängud, Euroopa noorte olümpiafestival ning aastast 2016 Euroopa meistrivõistlused. Konso kuldmedal on Eesti esimene just noorte Euroopa meistrivõistlustel.

Ron Sebastian Puiestee lõpetas avapäeva neljandal kohal, kuid langes teise päevaga 16. kohale.