Tartu annab klubi kasvandikule võimaluse end tõestada

21-aastase ja 196 cm pikkuse Heinakrooni sõnul on see tema jaoks uus tase. "Minu jaoks on meistriliiga uus kogemus ja ootan seda hooaega põnevusega. Meistriliigas mängimine on olnud üks minu sihte ja mul on hea meel, et nüüd saan selle pärast paari eemal oldud hooaega oma kasvatajaklubi meeskonnas täita. Usun, et tuleb huvitav hooaeg nii mulle endale kui kogu meeskonnale," sõnas Heinakroon.

Meeskonna mänedžeri Robert Petersoni sõnul on Tartu oma poiste kaasamine oluline. "Meeskonna komplekteerimisel on kindlasti olulisel kohal Tartu oma poiste kaasamine. Heinakroon on hea näide sellest, kuidas oma klubi kasvandikud jõuavad meistriliigasse ka käänulisemaid teid pidi ja oma võimalus tuleb õigel hetkel ära oodata. Ta on näidanud esiliigas stabiilselt häid numbreid ja kindlasti ära teeninud võimaluse end ka meistriliigas proovile panna. Loodan, et ta kasutab selle võimaluse ära ja lisab meeskonda Tartu vaimu," ütles Peterson.

Markus Heinakroon on viimasel kolmel hooajal teinud esiliigas stabiilsed hooajad. Rock Tartu Terminali särgis kogus ta eelmisel hooajal keskmiselt 13,3 punkti ja 6,4 lauapalli. Hooaeg varem sai ta Kuremaa eest kirja sarnased 12,3 punkti ja 4,5 lauapalli.

2021. aastal teenis ta Eesti kuni 18-aastaste koondisega 3x3 korvpallis maailmameistrivõistlustel hõbemedali.

Tartul on kehtivad lepingud tagamängijate Martin Paasoja, Rain Veidemani, Rando Roosi ja Oliver Perega ning pikkade osakonnas Rauno Nurgeri, Karl-Johan Lipsu, Erki Urviku ja Karl Gustav Jurtšenkoga. Meeskonna peatreener on Aivar Kuusmaa ja abitreener Toomas Kandimaa.