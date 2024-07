TÜ korvpallimeeskond täiendas ridu Karl-Johan Lipsuga

"Suur tänu Tartu juhtkonnale pingutuste eest, et mind meeskonda tuua. Ootan väga juba treeninguid ja vestlusi meeskonnakaaslaste ja treeneritega. Isiklikult loodan aidata meeskonnal mängida erinevates sarjades kõige kõrgemate kohtade peale ja tuua Eesti meistriliitel pika vaheaja järel Tartusse tagasi," sõnas Lips.

Tartu meeskonna spordidirektor Janar Taltsi sõnul on Lips hea täiendus. "Lips on näidanud viimastel hooaegadel järjest küpsemat mängu ja tema eelmise hooaja esitused eurosarjas olid väga võimsad. Satsis peab olema võitluslikkust ja isu lauapallidele järgi minna – see on olnud Lipsu stiil ja usun, et ta toob seda ka meie võistkonda. Eesti mängijate nimel käib praegu suur võidujooks ja meil on hea meel, et Lips on nüüd Tartu mees," ütles Talts.

BC Balkani eest käis Lips platsil nii Bulgaaria liigas kui FIBA Europe Cupis. Bulgaaria liiga 14 mänguga kogus ta keskmiselt 9,9 punkti ja 5,2 lauapalli. FIBA Europe Cup kuue mänguga sai Lips kirja keskmiselt 11,2 punkti ja 7,8 lauapalli. Pärast treenerivahetust Lips enam Balkani plaanidesse ei mahtunud ja ta lõpetas hooaja Itaalia kolmandas liigas Chieti võistkonnas, kus ta mängis ka pool hooajast 2021/22.

Eestis on Lips varasemalt mänginud pikemalt Rapla, Tallinna Kalevi ja Viimsi võistkondades ning ühe hooaja Rakveres ja Pärnus.

Tartu meeskonnal on kehtivad lepingud tagamängijate Martin Paasoja, Rain Veidemani ja Rando Roosiga ning pikkade osakonnas Erki Urviku ja Karl Gustav Jurtšenkoga. Meeskonna peatreener on Aivar Kuusmaa ja abitreener Toomas Kandimaa.