Tartu korvpalliklubiga liitus Rauno Nurger

208 cm pikkune Nurger loodab saalis näha palju publikut. "Mul on hea meel liituda Tartu meeskonnaga. Tegemist on Eesti ühe legendaarseima tiimiga. Loodan näha palju publikut saalis ja eesmärk on tuua meistritiitel tagasi Tartu," ütles Nurger.

Meeskonna spordidirektori Janar Taltsi sõnul peaks Nurger komplekti hästi sobituma. "Rauno Nurger on üks väheseid Eesti tsentreid ja oleme rahul, et saime kogenud mängija Tartusse tuua. Ta on karjääri jooksul mänginud erinevates meeskondades ja liigades ning näidanud, et kui tervis korras, siis võib suuri tegusid teha," sõnas Talts. "Oleme sel suvel palju pingutanud, et Tartusse tuua selliseid eestlasi, kellega mängida nii rahvusvahelisel tasemel kui Eestis kulla peale. Rauno on selle töö vili ja usun, et ta peaks meie komplekti hästi sobituma."

30-aastane Nurger on profikorvpalli mänginud peamiselt Kalev/Cramos ning Hispaania esiliigas. Pärast Wichita State meeskonnas mängitud ülikoolikorvpalli karjääri tegi Nurger kaks hooaega Hispaania esiliigas Levite Huesca ning Rio Breogani eest. Seejärel tuli ta hooagadeks 20/21 ja 21/22 tagasi Eestisse ja mängis BC Kalev/Cramos. Hooajal 22/23 läks ta tagasi Hispaania esiliigasse ning sai Gipuzkoa Basketi ridades 31 mänguga kirja keskmiselt 6,6 punkti ja 3,5 lauapalli. Eelmisel hooajal taas Kalev/Cramo särgis mängides kogus ta hooaja keskmisteks näitajateks 7,8 punkti ja 4,9 lauapalli.

Tartu meeskonnal on lepingud tagamängijate Martin Paasoja, Rain Veidemani, Rando Roosi ja Oliver Perega ning pikkade osakonnas lisaks Nurgerile ka Karl-Johan Lipsu, Erki Urviku ja Karl Gustav Jurtšenkoga. Meeskonna peatreener on Aivar Kuusmaa ja abitreener Toomas Kandimaa.