Martin Paasoja mängib tuleval hooajal Tartus

191 cm pikkune tagamängija on uue hooaja ootuses. "Olen põnevil Tartu meeskonnaga liitumise üle. Tean, millise professionaalse ja ambitsioonika klubiga on tegu ning ootan juba uue hooaja algust. Näeme Tartus!" sõnas Paasoja.

Tartu peatreeneri Aivar Kuusmaa jaoks on tegemist tuttava mängijaga. "Mul on hea meel, et Paasoja mängib taas minu käe all. Hea on omada sellise positiivse energiaga meest meie võistkonnas. Paasoja on minu jaoks tuttava käekirjaga mängija, kes aastate ja välismaa kogemusega on ainult paremaks läinud. Eelmisel hooajal otsustas tema tegutsemine nii mõnegi mängu ja loodame samasugust head minekut ka Tartus," kommenteeris Kuusmaa uut täiendust.

Eesti meeskondadest on Paasoja kandnud seitsmel hooajal Rapla särki, ühel aastal mänginud BC Kalev/Cramo ridades ning karjääri alustas tagamängija Pärnus. Kirju välismaakarjäär on Paasojat viinud Rumeeniasse, Kreekasse, Hispaaniase, Islandile ja Venetsueelasse.

Mullusel hooajal kogus Paasoja Rapla eest keskmiselt 13,6 punkti, 4,2 lauapalli ja üle nelja korvisöödu. Paasoja jäi meelde nii mõnegi mänguvõidu toonud viskega ning tal oli suur roll selles, et Rapla lõpetas Eesti meistrivõistlused pronksil.

Tartu meeskonnal on kehtivad lepingud tagamängijate Rain Veidemani ja Rando Roosiga ning pikkade osakonnas Erki Urviku ja Karl-Gustav Jurtšenkoga. Meeskonna peatreener on Aivar Kuusmaa ja abitreener Toomas Kandimaa.