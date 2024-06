Paul Aron sõitis Austria GP kvalifikatsioonis viienda aja

Reede hommikusel vabatreeningul sõitis Hitech meeskonnas sõitev eestlane välja teise aja 1.16,680. Temast oli kiirem vaid Isack Harjar (Campo Racing) ajaga 1.16.441.

Päeva teises pooles sõideti kvalifikatsioonisõit, kus Aron sai kirja viienda aja. Kvalifikatsiooni võitjast Dennis Haugerist jäi Aron maha 0,234 sekundiga. Teise aja sõitis välja AIX Racingu piloot Joshua Durksen (+0,008) ning kolmanda aja Invicta Racingu sõitja Gabriel Bortoleto (+0,114). Aroni lähim konkurent Isack Harjar, kes sõitis välja seitsmenda aja.

Sprindisõit on kavas laupäeval kell 14.30 ja põhisõit pühapäeval kell 11.00. Sprindisõidus sõidavad esimesed kümme tagurpidi järjestuses ehk Aron stardib laupäevases sõidus kuuendana ning põhisõidus viiendana.

Aron juhib hetkel vormel-2 sarja 100 punktiga. Tema lähimaks jälitajaks on Hadjar, kellel on koos 91 punkti. Sarjas kolmandat kohtab hoiab Rodin Motospordi sõitja Zane Maloney, kellel on koos 75 silma.