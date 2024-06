Gasly ja Stroll sõlmisid võistkonnaga lepingupikenduse

Alpine'i ja Aston Martini võistkonnad teatasid mõlemad neljapäeval, et on sõlminud ühe piloodiga lepingupikenduse. Gasly jätkab Alpine'i auto roolis vähemalt järgmise hooaja lõpuni ning Aston Martin teatas, et Strolli leping kestab samuti järgmise hooaja lõpuni, kuid võistkond lisas, et lepingus on veel pikendusklausel.

Gasly on F1-sarjas võistelnud aastast 2017, kui pääses Scuderia Toro Rosso rooli. Pärast seda esindas ta veel Aston Martin Red Bulli ning AlphaTauri võistkonda, kuid liitus mullu Alpine'iga ja lõpetas hooaja 11. kohaga.Alpine teatas hiljuti, et Esteban Ocon pärast seda hooaega enam võistkonnaga ei jätka, seega Gasly näol nähakse stabiilsust. Prantslase tänavune hooaeg pole kõige paremini alanud, pärast kümmet etappi hoiab ta viie silmaga 15. kohta.

Tänavu Aston Martini roolis 17 punkti kogunud Stroll hoiab pärast kümmet etappi 11. kohta ning esindab võistkonda ka järgmisel aastal. Aston Martin lisas veel üsna kindlas kõneviisis, et leping jätkub ka pärast 2025. aasta hooaja lõppu. Stroll tegi oma debüüdi F1-sarjas 2017. aastal Williamsi eest, kuid liitus siis Racing Pointiga, mis kuulus tema isale. Kahe aasta pärast muutus võistkond Aston Martiniks, Stroll jäi mullu sarja üldarvestuses kümnendaks.

Vormel-1 sari jätkub sel nädalavahetusel Belgias Spa-Francorchamps ringrajal.