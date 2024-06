Ron Rooni krooniti meesjuunioride grupisõidus Eesti ja Balti meistriks

Rooni võidutses 118,4-kilomeetrisel võistlusmaal ajaga 2:48.46. Finišijoonel edestas ta leedukat Nikolas Klimaviciust ja Oliver Mätikut. Merko Eesti meistrivõistluste pronksmedali pälvis Mik Madisson, vahendab ejl.ee.

"Tuul oli tõesti päris tugev. See oli just jooksikute jaoks natuke halvem, meie jaoks parem. Kui olid küljetuulelõigud, siis vähendasime nendega oluliselt palju vahet. Tuul tegi sõitu kindlasti raskemaks, aga minu jaoks oli see okei," ütles Rooni.

"Lõpus olid mõned rünnakud ja mina tõmbasin umbes kaks kilomeetrit enne lõppu kõik vahed kinni, sest teised teadsid, et mul on kõige parem lõpujalg ja nad ei tahtnud sprindi peale asja jätta. Õnneks jäi gruppi siiski kokku ja sain teha enda sprindi. Natuke ärritas mind ja teisi eestlasi, et Leedu jalgratturid ei viitsinud väga tööd teha. Üldiselt saab sõiduga päris rahule jääda."

Merko Eesti ja Balti meistrivõistluste grupisõidud kestavad kolmapäevast laupäevani. Reedel ja laupäeval peetavatest eliitklassi lahingutest näeb ka otseülekandeid Delfi Spordi ja Eesti Jalgratturite Liidu Youtube'i kanali vahendusel.

Lisaks on kõik huvilised oodatud neljapäeval kell 18.00 Võru Keskväljakult algavale Eesti Pagar Coffee ride 58-kilomeetrisele sõidule.