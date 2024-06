Pajur võidutses populaarsel graveli võistlusel

Pajur (4:51.43) edestas finišijoonel taanlast Tobias Mörch Kongstadi, sakslast Frederik Rassmanni, Siim Kiskoneni, belglast Greg Van Avermaeti ja itaallast Asbjorn Hellemoset.

"Läksin starti võidumõtetega. Teadsin, et konkurents on tugev, seega üritasin ennast sõidu algul pigem säästa. Kuskil sõidu keskel kukkusin korra, aga õnneks jäi kõik terveks," rääkis Pajur võistluse järel.

"Kui lõpuni jäi 70 km, sattus ette ohtlik kahene attõõv. Ründasin, et neile järgi sõita. See õnnestus ja olime kuskil 40 km kolmekesi ees. Seejärel saadi meid siiski kätte ja grupis oli alles kuskil kümme meest. Peale seda oli mu ainuke eesmärk tõusud üle elada ja sprint võita. Tõusud pandi korralikult, aga grupp jooksis alati kokku. Viimasel kilomeetril tegi Siim [Kiskonen] tempot, et keegi ei ründaks ja ma saaks võidule sprintida. Nii ka läks, seega olen Siimule väga tänulik abi eest!".

Naiste üldarvestuses võidutses austraallane Tiffany Cromwell (5:25.30), kellele järgnesid taanlased Klara Sofie Skovgard Hansen (5:26.10) ja Mie Nordlund Pedersen (5:29.21).

Eestlastest jõudis kümne parema sekka Ann-Christine Allik (5:36.38), kes sai neljanda koha.