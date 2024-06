VAATA OTSE | Laura Maasik teeb kergejõustiku EM-il tiitlivõistluste debüüdi

Reedel algavad Itaalia pealinnas Roomas kergejõustiku Euroopa meistrivõistlused ning avapäeva hommikuses programmis teeb Laura Maasik oma täiskasvanute tiitlivõistluste debüüdi. ETV ja ERR-i spordiportaali ülekanne hommikusest programmist algab kell 10.30, kommenteerivad Helar Osila ja Juhan Kilumets, stuudios on Debora Saarnak.

Maikuu lõpus 3000 meetri takistusjooksus Eesti rekordi (9.48,62) püstitanud Laura Maasik osaleb täiskasvanute tiitlivõistlustel esmakordselt. "Euroopa meistrivõistlused kergejõustikus on olnud pikalt minu suureks eesmärgiks. Esialgu siia pääsemine. See sai õnneks täidetud. Kindlasti väga-väga hea meel," ütles jooksja ERR-ile.

30-aastane Maasik on edukalt tegelenud erinevate distsipliinidega, sügisel krooniti ta Eesti meistriks 10 km maanteejooksus ning veidi enam kui kümme aastat tagasi tuli ta riigi meistriks ka 400 meetri tõkkejooksus. Viimastel hooaegadel on staadionil tema põhialaks saanud takistusjooks, mille isiklik tippmark on vähem kui kahe aastaga paranenud ligi poole minuti võrra.

Maasik osaleb esimeses eeljooksus, mille algusajaks on 14.05. Mõlemas jooksus osaleb 17 jooksjat, edasi pääsevad kaheksa kiireimat.

Õhtuses programmis tuleb Karl Erik Nazarovi (meeste 100 meetri jooks) ja Jander Heili (meeste kuulitõuge) kõrval areenile ka mullune Eesti aasta naiskergejõustiklane Elisabeth Pihela (kõrgushüpe).

Reedese võistluspäeva ajakava:

10.30–14.35 ETV ja sport.err.ee

21.35–00.00 ETV ja sport.err.ee

Hommikune programm:

10.35 M kettaheite kvalifikatsiooni A-grupp

10.40 7-võistlus: 100 m tõkkejooks

11.03 N kuulitõuke kvalifikatsioon

11.10 N 100 m tõkkejooks, 1. ring

11.40 M 110 m tõkkejooks, 1. ring

11.55 M kettaheite kvalifikatsiooni B-grupp

12.10 N kolmikhüppe kvalifikatsioon

12.35 7-võistlus: kõrgushüpe

12.45 N 1500 m jooks, 1. ring

13.15 N kettaheite kvalifikatsiooni A-grupp

13.20 M 800 m jooks, 1. ring

13.55 M kaugushüppe kvalifikatsioon

14.05 N 3000 m takistusjooks, 1. ring (Maasik)

14.35 N kettaheite kvalifikatsiooni B-grupp

Õhtune programm:

18.35, N 20 km käimine

19.40 7-võistlus: kuulitõuge

20.55 M kuulitõuke kvalifikatsioon (Heil)

21.30 N kõrgushüppe kvalifikatsioon (Pihela)

22.00 M kettaheite finaal

22.10 M 100 m jooks, 1. ring (Nazarov)

22.33 N kuulitõuke finaal

23.45 7-võistlus: 200 m jooks

23.20 4x400 m segateatejooksu finaal

23.40 N 5000 m jooksu finaal