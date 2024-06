Kvalifikatsioonist ühe heitega edasi pääsenud Alekna: mulle meeldib pinge

Alekna sai EM-i esimesel alal kohe esimesel katsel kirja 67.50, mis viis ta autaomaatselt kvalifikatsiooninormiga õhtusesse finaali. "Siin on rohkem pinget ja tähelepanu, aga mulle see meeldib. Ütleksin, et tulen pinge all hästi toime," ütles leedulane ERR-ile.

21-aastane Alekna on sel hooajalnäidanud märkimisväärset stabiilsust ning on kolmel võistlusel teinud vähemalt 70-meetrise heite. "Olen seni hooajaga väga rahul, mitmel korral olen 70 meetrit kätte saanud. Loodetavasti see hoog jätkub ka olümpiamängudel," ütles ta.

Hooaja säravaim hetk sündis aga loomulikult aprillis, kui leedulane USA-s uue maailmarekordi püstitas. Kas reede õhtul on oodata 74.35-st paremat tulemust? "Eks näis, annan endast parima. Vaatame, kuidas läheb," vastas Alekna.

Esimeses kvalifikatsioonigrupis keegi teine üle 65 meetri ei heitnud, sakslane Henrik Janssen sai tulemuseks 64.74, austerlane Lukas Weisshaidinger heitis 63.99, britt Lawrence Okoye 63.62, sakslane Clemens Prüfer 63.57 ning 63-meetrise heitega sai hakkama veel leedulane Andrius Gudžius, kes sai tulemuseks 63.02.

Teises kvalifikatsioonigrupis sai pikima heitega hakkama sloveen Kristjan Ceh, kes saatis esimesel katsel ketta 65 meetri ja 64 sentimeetri kaugusele. Pärast seda ta enam heiteringi ei läinud. Daniel Stahl tagas tulemusega 63.79 samuti edasipääsu, Mykolas Alekna vanem vend Martynas aga edasipääsu ei taganud.

Meeste kettaheite finaal algab õhtul kell 22.00, võistlust näeb ERR-i spordiportaalis ning kanalil ETV.