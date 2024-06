Pettunud Pihela: mul on kahju, et kõiki alt vedasin

Pihela ületas kõrgused 1.76 ja 1.81 esimesel katsel ning sai 1.85-st jagu teisel katsel. Kahjuks jäi 1.89 eestlannale seekord ületamatuks.

"Ma olen väga pettunud ja arvan, et kõik teised on ka väga pettunud. Mul on kahju, et ma kõiki alt vedasin," ütles silmnähtavalt löödud Pihela võistluse järel ERR-ile.

"Täna jäi tulemus hoojooksu taha. Kõrgusel 1.85 olin liiga lähedal, siis võtsime sammu tagasi. 1.89 peal olid viimased kaks katset tegelikult päris lubavad, aga täna ei tulnud," lisas Pihela.

Kahe kvalifikatsioonigrupi peale ületasid kõik kõrgused esimesel katsel valitsev Euroopa meister, ukrainlanna Jaroslava Mahutšihh, sakslanna Christina Honsel ja soomlanna Ella Junnila.

Naiste kõrgushüppe finaal on kavas pühapäeva õhtul.