Jander Heil: mul polnud midagi kaotada, pidin riske võtma

Heil tõukas esimesel katsel 18.71 ja teisel katsel 19.14. Kolmas katse ebaõnnestus ja mõõtmisele ei läinud.

"Kõik tõuked olid veidi erinevad. Esimene oli tagasihoidlik, selline kindla peale minek. Ülejäänutel lisasin natukene kiirust. Viimasel katsel lagunes tehniline pool täielikult ära, aga mul polnud midagi kaotada, pidin riske võtma," rääkis Heil võistluse järel ERR-ile.

Viimasena viis finaali tulemus 19.71. Heili isiklik rekord on 10 cm võrra parem.

"Enesetunne oli tõesti hea, lausa üllatavalt hea. Mul ei olnud sellist tunnet, et teeksin tiitlivõistluste debüüti. Tundsin end väga mugavalt, kohati liiga mugavalt. Aga eks see natukene kurvaks teeb, sest finaali viis 19.71. Sellest on tõesti kahju."

Kvalifikatsiooni parima tulemuse eest hoolitses mullune MM-hõbe, itaallane Leonardo Fabbri, kes sai kirja 21.10. Üle 20.50 tõukasid veel norralane Marcus Thomsen (20.69), horvaat Filip Mihaljevic (20.69), rootslane Wictor Petersson (20.57) ja tšehh Tomaš Stanek (20.53).

Meeste kuulitõuke finaal leiab aset laupäeva õhtul.