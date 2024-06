Vigastusest taastunud Nazarov: kõige tähtsam on progressi näha

Eesti esisprinter Karl Erik Nazarov on vigastuse seljatanud ning asub reede õhtul kergejõustiku Euroopa meistrivõistlustel starti. Sprinter ütles ERR-ile, et endale suuri eesmärke ei sea, vaid tahab pigem näha progressi.

Nazarov lootis sel aastal suuri tulemusi saavutada, kuid vigastas aasta algul pöida ning pidi hoopis sisehooaja vahele jätma. Sel hooajal on ta kaks võistlusstarti teinud, aga ütles ERR-ile, et on tiitlivõistlusteks valmis.

"Ei ole esimesed tiitlivõistlused ja olen saanud seda tiitlivõistluste kogemust, võtan vanad harjumused sisse ja valmistun vaikselt," ütles sprinter. "See EM-i otsus, see teadmine, et saan EM-il võistelda, selgus maikuus alles. Kui sain uuesti jooksma ennast ja jalad alla. Olen teinud kaks võistlust, mis on olnud pigem tagasihoidlikud, aga vajalikud, et näha hetkeolukorda."

"Kaks kuud kipsis olla ja sellele üldse mitte toetuda, siis kaob tunnetus ja jõud ära. Põhitöö on olnud maikuus parem jalg saada selliseks, et ta saab hakkama suure jõuga, mis raja sisse peab rakendama," lisas Nazarov.

100 ja 60 meetri jooksu rahvusrekordite omanik rääkis, et sisehooaja vahelejätmine ei olnud kerge, kuid eesmärk oli end suveks heasse vormi saada. Roomas toimuval EM-il ta endale kõrgeid eesmärke seadma ei hakka. "Kõige tähtsam on see, et näeks progressi. Et ma oleks parem, kui eelmistel võistlustel olin. Ajaliselt ja kohaliselt ei taha endale eesmärki panna, üldiselt need ei tööta väga," ütles ta.

"Lähen starti ja panen nii, kuidas torust tuleb. See, mis üle joone on, see on. Pean järgmisel võistlusel sellest paremini tegema. Selle suve mentaliteet on areneda iga päeva ja nädalaga natukene," lõpetas sprinter.

Meeste 100 meetri eeljooksud algavad reede õhtul kell 22.10, Nazarov stardib kolmandas jooksus (22.26). Võistlust näeb ERR-i spordiportaalis ning kanalil ETV.