Pihela: arvan, et isikliku rekordi lähedane tulemus viib finaali

Esimese Eesti sportlasena tuleb areenile naiste 3000 meetri takistusjooksu eeljooksus Laura Maasik, kelle jaoks on tegemist täiskasvanute tiitlivõistluste debüüdiga.

"Euroopa meistrivõistlused kergejõustikus on olnud pikalt minu suureks eesmärgiks. Esialgu siia pääsemine. See sai õnneks täidetud. Kindlasti väga-väga hea meel!" sõnas Maasik ERR-ile.

Alles ülemöödunud nädalal ehk 24. mail püstitas ta Saksamaal Dessau-Rosslau linnas Eesti rahvusrekordi 9.48,62. "See ei ole nii kauge aeg ja kindlasti vorm ei ole kuhugi ära kadunud," sõnas Maasik.

"Ma usun, et kui, siis on seis ikka natuke paremaks läinud. Aga vahel õnnestub, vahel ei õnnestu. Eks ole näha, kuidas homme välja tuleb, milline saab jooks olema."

Õhtuses programmis tuleb Karl Erik Nazarovi (meeste 100 meetri jooks) ja Jander Heili (meeste kuulitõuge) kõrval areenile ka mullune Eesti aasta naiskergejõustiklane Elisabeth Pihela.

"Tunnen, et olen iga võistlusega enesekindlust juurde saanud," sõnas 20-aastane kõrgushüppaja. "Iga võistlusega läheb ka vorm paremaks."

Pihela isiklik rekord on mullu suvel Pärnus ületatud 1.92. Sel aastal pole ta veel nii kõrget lendu teinud, aga nihutas mai lõpus samuti Pärnus hooaja tippmargi 1.88-ni.

"Ma arvan, et tuleb hüpata väga kõva tulemus, et saada finaali, kuna konkurents on tugev," lausus ta. "Ma arvan, et isikliku rekordi lähedane tulemus viiks finaali."

Reedel, 7. juunil algab hommikune programm ETV kanalil ja ERR-is spordiportaalis kell 10.30 ning õhtune programm kell 21.35.