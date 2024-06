Hooaja tippmargi jooksnud Nazarov poolfinaali ei pääsenud

Eesti rekordi omanik sai enda eeljooksus ajaga 10,49 seitsmenda koha. Kokkuvõttes 19. koha teeninud Nazarov tulemusega rahule ei jäänud. "Mitte väga. Lootsin paremat aega," ütles ta eeljooksude järel ERR-ile.

"Olen viimased kaks-kolm nädalat saanud valuta joosta. Trenni olen teinud nii palju kui vähegi võimalik. Tundub, et see pole piisav olnud, et jõuda sellisele tasemele, kus olen varasematel aastatel olnud," lisas Nazarov.

Nazarovi eeljooksu kiireim oli britt Chijindu Ujah ajaga 10,23. Kolme eeljooksu kokkuvõttes oli nobedaim prantslane Pablo Mateo ajaga 10,18.