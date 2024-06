Ceh krooniti Euroopa meistriks, Alekna üllatuslikult pronksil

Kahe aasta tagusel EM-il Münchenis hõbedase autasu kaela saanud Ceh alustas võistlust 66.59-ga ning heitis võidutulemuse 68.06 teisel katsel. Mart Olmani hoolealune ületas 68 meetri joone veel ka viimasel katsel, kui sai kirja 68.05.

Hõbemedali pälvis austerlane Lukas Weissheidinger, kelle ketas lendas viiendal katsel 67 meetri ja 70 sentimeetri kaugusele. Võistluse suursoosikul Mykolas Aleknal läks mõõtmisele ainult kaks katset, parimaks jäi neljandas voorus heidetud 67.48. Sellest siiski piisas, et võtta pronksmedal valitseva olümpiavõitja Daniel Stahli (66.84) ees.

Medalivõitjad selgusid väljakualadest veel naiste kuulitõukes, kus esikolmik mahtus 15 sentimeetri sisse. Kaksikvõidu teenisid hollandlannad Jessica Schilder (18.77) ja Jorinde van Klinken (18.67). Pronksile tuli sakslanna Yemisi Ogunleye 18.62-ga.

Iirimaa võitis 26 aasta pikkuse vaheaja järel EM-il kuldmedali, kui 4x400 m segateatejooksus panid oma paremuse maksma Christopher O'Donnell, Rhasidat Adeleke, Thomas Barr ja Sharlene Mawdsley (võiduaeg 3.09,92). Kahvatumad medalid teenisid Itaalia (+0,77) ja Hollandi kvartetid (+0,81).

Naiste 20 km käimise medalistid selgusid lõpumeetritel. Euroopa meistriks tuli itaallanna Antonella Palmisano (1:28,08), kes edestas 29 sekundiga kaasmaalast Valentina Traplettit.

Pikalt oli pronksmedalis kinni Laura Garcia-Caro, ent hispaanlanna hakkas finišisirgel liiga vara tähistama ning lubas suures rõõmujoovastuses viimastel meetritel endast mööda ukrainlanna Ljudmilla Oljanovksa. Mõlemale läks kirja aeg 1:28.48.

Hasta el último metro, vaya final pic.twitter.com/5gfylVm90V — Àlex Valverde Valencia (@AlexValverde_V) June 7, 2024

Avapäeva viimane medalikomplekt jagati välja naiste 5000 m jooksus, kus kuldmedali võitis itaallanna Nadia Battocletti EM-rekordit tähistava ajaga 14.35,29. Hõbedale tuli norralanna Karoline Bjerkeli Groevdal (14.38,62) ja pronksile hispaanlanna Marta Garcia (14.44,04).

Eesti koondislastest olid reedel võistlustules kõrgushüppaja Elisabeth Pihela, sprinter Karl Erik Nazarov ja kuulitõukaja Jander Heil. Paraku ükski kolmest lõppvõistlusele või poolfinaali edasi ei pääsenud.

Laupäeval võistlevad eestlastest teivashüppaja Marleen Mülla ja vasaraheitja Adam Kelly. Hommikune programm algab kell 11.05 ning otsepilti vahendavad ETV ja ERR-i spordiportaal.

Enne õhtust programmi:

Kergejõustiku EM-i avapäev algas meeste kettaheitega, kus sel aastal uue maailmarekordi püstitanud Mykolas Alekna ühe katsega (67.50) edasipääsu pälvis. Teisest kvalifikatsioonigrupist teenisid edasipääsu muuseas veel sloveen Kristjan Ceh (65.64) ning rootslane Daniel Stahl (63.79).

Lisaks kettaheitele selguvad Euroopa meistrid veel 20 km käimises, naiste kuulitõukes, 4x400 meetri segateatejooksus ning naiste 5000 meetri jooksus.

Reede õhtul asuvad eestlastest võistlustulle kõrgushüppaja Elisabeth Pihela, sprinter Karl Erik Nazarov ning EM-debüüti tegev kuulitõukaja Jander Heil.

Pihela ütles ERR-ile, et on iga võistlusega aina paremaks läinud. "Tunnen, et olen iga võistlusega enesekindlust juurde saanud," ütles 20-aastane eestlanna, kelle isiklik rekord on mullu Pärnus hüpatud 1.92. "Ma arvan, et tuleb hüpata väga kõva tulemus, et saada finaali, kuna konkurents on tugev. Ma arvan, et isikliku rekordi lähedane tulemus viiks finaali."

Aasta algusest saati pöiavigastusega heidelnud Nazarov suuri eesmärke ei sea, aga annab endast tiitlivõistlusel kõik. "Lähen starti ja panen nii, kuidas torust tuleb. See, mis üle joone on, see on. Pean järgmisel võistlusel sellest paremini tegema. Selle suve mentaliteet on areneda iga päeva ja nädalaga natukene," ütles sprinter ERR-ile.

Enne hommikust programmi:

Maikuu lõpus 3000 meetri takistusjooksus Eesti rekordi (9.48,62) püstitanud Laura Maasik osaleb täiskasvanute tiitlivõistlustel esmakordselt. "Euroopa meistrivõistlused kergejõustikus on olnud pikalt minu suureks eesmärgiks. Esialgu siia pääsemine. See sai õnneks täidetud. Kindlasti väga-väga hea meel," ütles jooksja ERR-ile.

30-aastane Maasik on edukalt tegelenud erinevate distsipliinidega, sügisel krooniti ta Eesti meistriks 10 km maanteejooksus ning veidi enam kui kümme aastat tagasi tuli ta riigi meistriks ka 400 meetri tõkkejooksus. Viimastel hooaegadel on staadionil tema põhialaks saanud takistusjooks, mille isiklik tippmark on vähem kui kahe aastaga paranenud ligi poole minuti võrra.

Reedese võistluspäeva ajakava:

21.35–00.00 ETV ja sport.err.ee

Õhtune programm:

18.35, N 20 km käimine

19.40 7-võistlus: kuulitõuge

20.55 M kuulitõuke kvalifikatsioon (Heil)

21.30 N kõrgushüppe kvalifikatsioon (Pihela)

22.00 M kettaheite finaal

22.10 M 100 m jooks, 1. ring (Nazarov)

22.33 N kuulitõuke finaal

23.45 7-võistlus: 200 m jooks

23.20 4x400 m segateatejooksu finaal

23.40 N 5000 m jooksu finaal