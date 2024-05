Böckler: minu esimene Eesti meistritiitel, kirjeldamatu tunne

Leemet Böckler ütles ERR-ile, et tegemist on tema elu esimese Eesti meistritiitliga. "Suurepärane tunne. Minu jaoks kirjeldamatu, sest see on mu esimene Eesti meistritiitel üldse. Noorteklassis või meestes üldse kokku. Kaks hõbedat on, fantastiline," sõnas tagamees.

Böckler naasis mulluse hooaja eel USA-st ülikoolist kodumaale ning liitus Tartu Ülikool Maks & Mooritsa klubiga. "USA-st tulek oli veidi vaimne kokkukukkumine. Ma ei ole veel mingeid põhjuseid öelnud, miks sealt ära tulin, aga leidsin, et mul on parem sealt ära tulla ja Tartu oli sel ajal nõus mind vastu võtma. Olen igati tänulik neile selle eest, et nad võtsid mind," sõnas tagamees.

"Nüüd teha täishooaeg Cramoga, see on uskumatu," lisas ta. "Mõtlesin, et kes ikka Tartust Cramosse tuleb, aga olen ise Tallinna poiss, ei olnud südame peal. Edasiminek oli ja tunnen, et olen ise ka paremaks läinud."

Meeskonnakaaslane Hugo Toom kastis intervjuu ajal Böckleri veega üle ning Böckler ütles seepeale, et meeskonna trumbiks oli mentaalne tugevus. "Oli meil mänge, kus käisime Lätis seitsme mehega ja [peatreener Heiko Rannula] toonitas, et iga mees peab sammu üles astuma," ütles Böckler.

"Kui on terve tiim koos, on võõras tunne, et ei pea nii palju pingutama. Saad teiste peale ka loota. Läbi hooaja oli protsess võti, ronisime kogu aeg," lõpetas ta.