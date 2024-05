Võistluse eel palavikus olnud Pihela püstitas hooaja tippmargi

Eestlaste jaoks kõige rõõmustavama tulemuse sai naiste kõrgushüppes kirja Elisabeth Pihela. Kolm esimest kõrgust, sealhulgas 1.85 alistusid esimesel katsel, hooaja tippmarki tähistav 1.88 sai alistatud kolmandal katsel. 1.91 jäi seekord alistamata, aga tasuks ikkagi teine koht.

"Jäin väga rahule, ikkagi hooaja parim tulemus ja arvestades seda, et mul oli viimased kaks päeva väike haigus - olin palavikuga haige -, siis selle kohta ma arvan, et täitsa hea tulemus," ütles ta ERR-ile.

Euroopa meistrivõistlustele sõitvatest Eesti sportlastest sai oma hooaja parima tulemuse kirja odaviskaja Gedly Tugi. Tulemuse sai ta kirja kolmel katsel ja parimaks jäi avakatsel visatud 58.19.

"Ausalt öeldes ei tekita mingeid emotsioone, sest see tulemus ei ole kindlasti see, mida olen sel hooajal oodanud. Aga hooaja parim on hooaja parim ja ma tunnen, et liigub järjest paremuse poole."

Naiste tõkkesprindis ei õnnestunud ei Diana Suumannil ega Kreete Verlinil 13 sekundi piirile lähedale jõuda. Suumann oli hooaja margi 13,23-ga kolmas, Verlin 17 sajandikku aeglasemana neljas.

Naiste kaugushüppes kordas Liisa-Maria Lusti 6.45-ga kahel korral isiklikku rekordit ja sai teise koha. Hans-Christian Hausenberg sai meestest samuti teise koha tulemusega 7.72.

Võistluste parima tulemuse tegi aga Leedu odaviskaja Edis Matusevicius, kes sai kirja tulemuse 85.68.