Mihkels: nädal aega oli lenksust üpris võimatu kinni hoida

Sel nädalal 21-aastaseks saav eestlane jõudis neljal korral esikümnesse. Tiimi esisprinteri Biniam Girmay katkestamise järel ise tema rolli üle võtnud Mihkels oli korra kuues, seitsmes, üheksas ja kümnes.

Velotuuri kuuendal ja 11. etapil tulid aga kukkumised. "Kogu vasak külg läks esimese kukkumisega ja peopesa - see tegi kõige rohkem muret," lausus Mihkels ETV saatele "Ringvaade". "Mul kindaid ei olnud käes loomulikult ja järgmised nädal aega oli lenksust üpris võimatu kinni hoida."

Katkestamise mõtet sellest hoolimata ei tekkinud. "See oli mu elu esimene suurtuur, minu jaoks nii tähtis. Tahtsin seda iga hinna eest lõpetada," sõnas ta.

Nõnda tuli pingutada läbi valu. "Mingi periood jah. Lõpus enam nii väga mitte. Tuur oli pikk ja sain selle aja jooksul enam-vähem ära taastuda," lausus Mihkels.

Mihkels sõidab Intermarche - Wanty meeskonnas ja tiimi tugi on väga oluline. "See oli ka meie tiimi poolt väga hea," ütles ta. "Aga une poolest... väsimusega läksid unetunnid ja -kvaliteet tegelikult kehvemaks. Magasin tuuri alguses paremini kui lõpus. Muidugi kukkumised ka mõjutasid."

Samuti oli kurnatuse pealt raske ka süüa. "Oli päevi, kus pidin ikka toitu sisse ajama endale."

Kuidas ratturid omavahel läbi saavad? "Nii ja naa. Üldiselt on õhkkond ikka sõbralik. Et keegi tahaks kedagi meelega pikali tõmmata - sellist asja ei ole. Aga sprindietappide viimased kilomeetrid - ega me seal enam sõbrad ka ei ole, ikka võitled enda eest," vastas ta.