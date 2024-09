Zelenski aitas Poolas lennujaamas kinni peetud Ussõki kiiresti vabadusse

"Olen ärritunud, et meie kodaniku ja tšempioniga niimoodi käituti," teatas Zelenski, kes suhtles Ussõkiga pärast tema vabastamist telefonitsi. "Nüüd on ta vabastatud, keegi ei hoia teda enam kinni. Andsin meie välisministrile ja siseministrile ülesande teha selgeks, mis selle intsidendi põhjustas."

Ühismeedias hakkas teisipäeva õhtul ringlema video, millelt on näha, kuidas Ussõk vahistati. Mis põhjusel 37-aastane poksija vahi alla võeti, pole veel teada. "Sõbrad, kõik on korras," andis Ussõk ühismeedias teada. "See oli arusaamatus, mis kiiresti lahendati. Aitäh kõikidele, kes muret tundsid. Aitäh Ukraina diplomaatidele abi eest. Austan Poola korrakaitsjaid, kes täitsid oma ülesandeid hoolimata pikkusest, kaalust, käte siruulatuses ja tiitlitest."

Ukraina välisminister Andri Sõbiha avaldas ühismeedias, et tema alluvad võtavad ühendust Poola välisministeeriumiga. "Kui kuulsime, et Oleksandr Ussõk on Krakowis vahi alla võetud, asusime kohe tegutsema, et ta vabastataks," kirjutas Sõbiha. "Peame meie tšempioni sellist kohtlemist ebaproportsionaalseks ja vastuvõetamatuks, saadame Poolale noodi."

Maikuus alistas Ussõk Tyson Fury ja temast sai nelja tiitlivöö ajastu esimene raskekaalu absoluutne maailmameister. Juunis loobus Ussõk kohustuslikust IBF-i tiitlimatšist ja jäi seega tiitlist ilma, kuna soovis keskenduda kordusmatšile Furyga, mis peaks toimuma 21. detsembril Saudi Araabias.