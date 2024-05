Eesti jalgpallikoondise peatreeneriks saab Jürgen Henn

Eesti Jalgpalli Liit teatas kolmapäeval, et meeste rahvuskoondis vahetab juuni alguses peatreenerit. 4. juunil juhendab Thomas Häberli koondist viimast korda, 8. juunil teeb koondise peatreenerina debüüdi Jürgen Henn.

"Suur tänu Thomasele tehtud töö eest! Lootusrikkale ja edukale 2021. aastale järgnes üles-alla kulgenud 2022. aasta ning keeruline ja tagasilööke toonud 2023. aasta. Hindame Thomase pühendumust, professionaalsust ja inimlikkust nii rõõmsates kui ka keerulistes olukordades. Positiivse poole pealt jääb sellesse perioodi kahtlemata ajalooline Balti turniiri võit, mitmete uute väga heade eeldustega mängijate murdmine koondisse, uue kehalise võimete arendamise keskuse loomine ja palju muudki," ütles Eesti Jalgpalli Liidu president Aivar Pohlak.

Leping alaliidu ja Häberli vahel lõpetati kokkuleppel. "Olukord, kus ühe koondiseakna jooksul üks peatreener lõpetab ja teine alustab, on kahtlemata harv. Samas oli situatsioon laiemalt ebatavaline ja lahendus läbirääkimiste käigus kõigi poolt aktsepteeritud kui sisuline ja õiglane," lisas Pohlak.

Eesti meeste koondise peatreenerina on Häberlil 35 mänguga kirjas kümme võitu ja kuus viiki. Enne Eestisse tööle asumist oli ta 12 aastat ametis Šveitsi tippklubide juures, mängijakarjääris esindas ta korra Šveitsi koondist ja aastate jooksul sealseid tippklubisid.

"Olen väga tänulik jalgpalliliidule usalduse, mängijatele ja treeneritele koostöö ning kõigile poolehoidjatele toetuse eest. Nende aastate jooksul saime ühiselt tunda pingutust ja rõõmu, mida jalgpall pakub. Olen väga rõõmus, et olen saanud osa olla Eesti jalgpallist," ütles Häberli.

Thomas Häberli Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Koondise peatreeneriks saab 36-aastane Jürgen Henn, kelle kõrval alustavad uued abitreenerid Joel Indermitte ja Arno Pijpers ning kehalise ettevalmistuse treener Ilo Rihvk. Väravavahtide treenerina jätkab Mart Poom. Häberli kaasab Indermitte abitreenerina ka 4. juunil toimuvaks mänguks Šveitsi vastu, sest senine abitreener Joel Lindpere loobus nädala alguses oma ametist.

Henni leping peatreenerina algab 5. juunil ning kestab kuni 2027. aasta lõpuni ehk hõlmab endas kaks Rahvuste liiga hooaega (2024 ja 2026) ning kaks valiksarja aastat (2025 MM- ja 2027 EM-valiksari). Alaliidul on võimalus leping 2026. aasta lõpus katkestada. 2027. aasta lõpus pikeneb leping automaatselt, kui Eesti on taganud pääsu 2028. aasta Euroopa meistrivõistluste sõelmängudele või finaalturniirile.

Henni debüüt koondise peatreenerina toimub 8. juunil, kui A. Le Coq Arenal toimub Balti turniiri poolfinaal Fääri saarte vastu. 11. juunil leiab aset Balti turniiri kohamäng, sügisel algab uus UEFA Rahvuste liiga hooaeg, kus Eesti kuulub samasse alagruppi Slovakkia, Rootsi ja Aserbaidžaaniga.

Jürgen Henn Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Viljandist pärit Henn liitus FC Floraga 2010. aastal ning alustas kaks aastat hiljem duubelmeeskonna juhendamist. 2018. aastal nimetati ta Flora esindusmeeskonna peatreeneris.

Tema juhendamisel võitis Flora neli Eesti meistritiitlit, ühel korral Evald Tipneri karika ja kahel korral Eesti Superkarika. 2021. aasta sügisel juhtis Henn FC Flora esimese Eesti klubina UEFA Euroopa Konverentsiliiga alagrupiturniirile. Aastatel 2019-2022 pälvis Henn neljal korral järjest Eesti Jalgpalli Liidu poolt välja antava Albert Vollrati nime kandva aasta treeneri auhinna.

Eelmise aasta lõpus otsustas Henn Flora peatreeneri toolilt lahkuda, nädal hiljem teatati, et ta liitus 2024. aastaks Eesti jalgpallikoondisega.

Eesti jalgpallikoondis tundis viimati võidurõõmu mullu jaanuaris, kui Portugalis laagris viibides alistati Soome koondis 1:0. Pärast seda on tosina kohtumise peale saadud kaks viiki ja kümme kaotust. Mullu kaotati EM-valiksarjas kõik neli kodumängu koondskooriga 0:12. Rahvuste liiga kaudu pääseti küll sõelmängudele, aga otsustavas mängus tuli tunnistada Poola 5:1 paremust.

Veel märtsi lõpus ütles Aivar Pohlak, et meeskond seisab Thomas Häberli taga. "Järeltulijate jaoks peab olema õige hetk, mil nad tunnevad, et on valmis seda koondist üle võtma. Või siis isegi selliselt, et millal koondis ise on selleks valmis, et minna teise treeneri käe alla," ütles Pohlak toona.