Henn: plaan on ehitada üles meeskond, kellega luua mälestusi

Eesti jalgpallikoondise uus peatreener Jürgen Henn rääkis kolmapäeval pressikonverentsil, et tema suurem plaan on koondis ning fännid taas ühendada ning noormängijatele enam võimalusi anda.

Eesti Jalgpalli Liit teatas kolmapäeval, et meeste rahvuskoondis vahetab juuni alguses peatreenerit. 4. juunil juhendab Thomas Häberli koondist viimast korda, 8. juunil teeb koondise peatreenerina debüüdi 36-aastane Jürgen Henn.

Pikalt FC Florat juhendanud Henn ütles, et esimene kontakt ning mõtted uuest tööst kerkisid esile eelmisel sügisel, aga sel hetkel oli tal energia otsa saanud. "Tundsin, et olen pigem väsinud ja ei olnud energiat. Minu treeneritüüp, mis ma tahan meeskonnale välja anda, ma ei tundnud, et see on minu sees olemas," sõnas Henn.

Ta lahkus Florast novembri lõpus ning liitus detsembri alguses koondise treeneritetiimiga ning sai seal näha, kuidas igapäevane töö käib. "Olin tollel ajal kõhklev, kas ma olen valmis, aga nüüd olen saanud igapäevasest vastutusest puhata ja mõtteid koguda, siis on tulnud tagasi selline energia, mis on põhiline. Kui peale märtsi akent läksid jutud natuke konkreetsemaks, siis tundsin, et olen valmis seetõttu, et energia ja värskus on tagasi tulnud. Loomulikult aitas see lühike periood koondises näha kõrvalt mingeid nüansse, näha kõrvalt seda tööprotsessi. Et olla natuke rohkem valmis, mitte hüpata pea ees," selgitas uus juhendaja.

Henn rääkis, et tal on oma ideed sellest, kuidas koondis mängida võiks, kuid kõik, mis jääb väljaku kõrvale, on igati korras. "Ma arvan, et on väga palju asju, mis koondises toimisid hästi, kõik see töökultuur, kuidas tehakse tööd, kuidas valmistutakse, selles osas töötab koondis kõrgel tasemel. Selles mõttes on lihtne juurde tulla. Emotsionaalselt pole meeskonda vaja august välja aidata," ütles ta.

Henni sõnul näeb taktikalisi muudatusi 8. juunil, kui ta oma debüüdi teeb, kuid eesmärk on leida mängijatele loomulike eelistuste järgi loomuomased positsioonid. "Loomulikult mul on peas idee, kuidas võiksime mängida ja kuidas oleme võimelised mängima, aga lõpuks see töö ei kesta ainult üks aken. See on jätkuv protsess, nõuab aega," sõnas treener.

Suures pildis tahab 36-aastane juhendaja taas koondise ning fännid ühendada. "Pikemas plaanis ehitada üles meeskond, kellega luua mälestusi, mida õnnestus meil Floraga teha. Ühendada koondis ja fännid ja tekitada hea energia, mis on võib-olla episoodiliselt, aga mingil perioodil oli alati siin staadionil olemas. Tahame uuesti seda luua," sõnas Henn.

Lisaks on vaja läbi teha korralik noorenduskuur ning põlvkonnavahetus. "See ei tähenda, et noorenduskuur on selline, et mingist vanusest enam ei pääse, see on järk-järguline protsess. Aga see tähendab pigem, et kui on vanem ja noorem mängija, kes on samal tasemel, siis valik langeb tõenäoliselt noorema mängija kasuks," jätkas ta.

Häberli: Eestisse kolimine oli üks mu elu paremaid otsuseid

Enne kui koondis antakse Hennile üle, kohtub Eesti 4. juunil veel Šveitsiga ning teeb seda praeguse peatreeneri Thomas Häberli juhtimisel. 50-aastane šveitslane kinnitas, et otsus oli kahepoolne.

"Minu jaoks sai asi selgeks märtsi kogunemisel. Tundsin, et mul oli meeskonna tugi ja meeskond oli koos, aga pidin ka enda peale mõtlema. Rääkisin jalgpalliliiduga heast lahendusest ja leidsime, et mul on aeg ametist loobuda," rääkis Häberli.

Vaatamata kehvavõitu tulemustele näeb Häberli, et koondis pakkus ka uhkeid mälestusi. "Tahtsime domineerida ja mänge võita, alistasime kahel korral Soome ja Leedu, Läti samuti. Tegime seda viisil, et võime uhke olla. Mitte kaitstes," ütles ta.

Eesti koondise juhendajaks tulemise otsust Häberli ei kahetse. "Mõista erinevaid kultuure, kuidas integreeruda ja kuidas koos töötada. Meil on olnud palju õppetunde. See oli suurepärane kogemus, mille üle ma olen väga tänulik," sõnas treener. "Jääme siia võimalikult kauaks, mu tütar jääb siia kindlasti kauemaks. Ta lõpetab siin kooli, vähemalt nii ta mulle ütles. Suvi on siin lihtsalt liiga kena!"

Ta lisas, et on avatud kõiksugu uutele pakkumistele ning võib siirduda tagasi klubijalgpalli. Samas ei välistanud ta ka võimalust, et võib võtta üle mõne Eesti klubi juhendamise.

Pohlak: treenerile tuleb anda töörahu

Eesti Jalgpalli Liidu president Aivar Pohlak rääkis, et mõte treenerivahetusest tuli eelmise aasta viimases kvartalis, misjärel hakati alaliidu juhatuse ja Häberliga arutama ebastabiilsuse tagamaid. "Sügisel küpses selge otsus, et märtsikuistesse mängudesse lähme senise peatreeneri juhtimisel, pidasime seda ka õiglaseks lahenduseks. Tema oli selle koha kätte võitnud läbi Rahvuste liiga," sõnas Pohlak.

"Uuesti tulime teema juurde tagasi peale kevadisi mänge, siis rääkisime juba ka mängijatega. Hakkasime paralleelselt rääkima-uurima Jürgeni käest tema mõtete kohta, Thomase käest tema mõtete kohta," jätkas ta, lisades, et meeskond oli pidevalt šveitslase taga. "Täiesti ebaharilik selle nurga alt, et kui meeskond on kriisis, siis esimene koht, kus see väljendub, on sisekliima."

Olukord on aga omamoodi kentsakas, sest treenerivahetus tehakse sisuliselt nelja päeva jooksul, kui Häberli juhendab koondist 4. juunil Šveitsi vastu ning Henn teeb debüüdi 8. juunil Balti turniiril Fääri saarte vastu. "Šveitsi mäng on Thomase poolt välja aetud mäng, see toimub tema koduses keskkonnas, kus ta on olnud edukas ja kus tal on oma staatus. Kui tegelikult sellest plaanist sai Jürgeniga räägitud, sisi Jürgeni reaktsioon oli samasugune, et ta ei tahtnud seda Švetsi mängu ära võtta. Oli valmis seda keset akent vastu võtma," rääkis Pohlak.

Henniga sõlmiti leping kuni 2027. aasta lõpuni ehk hõlmab kaht Rahvuste liiga hooaega ning üht MM-valiksarja ja üht EM-valiksarja. Leping pikeneb automaatselt, kui Eesti on taganud pääsu 2028. aasta Euroopa meistrivõistluste sõelmängudele või finaalturniirile.

"Kui räägime lepingu pikkusest, siis kõlama jäi mõte, et peaksime selle lepingu looma sellise loogikaga, et siin oleks ka selgesti kirjeldatav teekond," seletas Pohlak. "Esimene asi, millest oleme rääkinud, on see, et loomulik põlvkondade vahetus tuleb lõpule viia. See tähendab seda, et tuleb üles ehitada uus meeskond ja kui räägime järgmisest perioodist, siis reaalseks käegakatsutavaks eesmärgiks võiks olla 2028 EM-finaalturniir," sõnas jalgpalliliidu president.

"Ennetavalt ütlen, et Jürgen oli avatud nendel teemadel rääkima, mis puutus lepingupikkust. Leidsime juhatuse ja Jürgeni poole pealt, et selline lepinguvorm võiks kirjeldada ära selle teekonna, mida me teha tahame. Veelkord, anda aega uue meeskonna ülesehitamiseks ja panna sishiks 2028. aasta finaalturniir," jätkas ta.