Florast lahkunud Henn liitub rahvuskoondise treeneritetiimiga

Meeste koondise peatreener Thomas Häberli andis reedel toimunud Eesti Jalgpalli Liidu (EJL) juhatuse koosolekul ülevaate möödunud aastast ja esitles tulevikku vaatavat nägemust. Juhatus toetas Häberli ettepanekuid muudatusteks, millest peamine on Henni ja Lindpere abitreenerina alustamine. Abitreeneritena jätkavad ka Mart Poom ja šveitslane Michael Müller, videoanalüütikuna Ants Jaakson.

Meeste koondise peatreener Thomas Häberli näeb uutes abitreenerites tugevat täiendust. "Olen Jürgeni tegutsemist jälginud alates 2019. aastast ja hindan teda kui noort ja talendikat treenerit. Ta on avatud ja valmis õppima. Joeli tugevus on see, et ta on kogenud endine koondise mängija ja hea täiendav lüli treenerite ja mängijate vahel," rääkis Häberli.

EJL-i president Aivar Pohlaku sõnul toetab jalgpalliliidu juhatus meeste koondise peatreeneri nägemust ja uute abitreenerite liitumist. "Praeguses faasis usaldame peatreenerit, tema abitreenereid ja mängijaid. Seejuures toetame juba alanud põlvkondade vahetuse jätkumist. Muuhulgas keskendusime tänasel juhatuse koosolekul sellele, kuidas parimal moel toetada kogu meeste koondise valmistumist märtsi mängu eel," rääkis Pohlak.

Eesti koondis võitis 2022. aastal Rahvuste liigas oma alagrupi ning oli oma liiga parim, millega teenis võimaluse mängida sõelmänge EM-finaalturniirile pääsemise nimel. Sõelmängude poolfinaalid toimuvad 21. märtsil, kui A-grupis kohtuvad omavahel Poola ja Eesti ning Wales ja Soome.

Võidu korral mängib Eesti 26. märtsil EM-finaalturniirile pääsemise nimel võõrsil Walesi ja Soome vahelise kohtumise võitjaga. Finaalmängu võitnud koondis pääseb EM-finaalturniirile, keda ootavad samas alagrupis Holland, Austria ja Prantsusmaa.

Sügisel saab alguse uus UEFA Rahvuste liiga hooaeg, kus Eesti võistleb tänu 2022. aasta alagrupivõidule astme võrra kõrgemas C-liigas. Meeste koondis alustab uut aastat jaanuaris maavõistlusega Rootsi vastu, misjärel on märtsis ees sõelmäng Poolaga Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile pääsu nimel.