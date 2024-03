Eesti jalgpallikoondis sai EM-i sõelmängus Poolalt suure kaotuse

Eesti jäi kohe avavilest võõrustajate tugeva surve alla ning Poola lõi läbi oma äärte mitmeid ohtlikke olukordi. Eriti silmapaistev oli poolakate vasakul äärel tegutsenud AS Roma mängija Nicola Zalewski, kelle takistamisega jäi Maksim Paskotši korduvalt hätta ja teenis siis veerandtunnise mängu järel ka matši esimese kollase kaardi.

Poola läks kohtumist juhtima 22. minutil, kui Eesti vasakäär Ken Kallaste ei suutnud lugeda Lensis mängiva Przemyslaw Frankowski liikumist, 28-aastane poolakas sai temast mööda ja lükkas karistusalas palli välisküljega Karl Jakob Heinast mööda. Viis minutit hiljem sai Paskotši kiirrünnaku maha võtmise eest teise kollase kaardi, mis tähendas, et Eesti pidi enam kui tund aega mängima vähemuses.

Poola jätkas ründamist, aga avapoolajal rohkem väravaid ei löönud, Eestil ei avanenud ühtegi võimalust. Viis minutit pärast teise poolaja algust sai kodumeeskond kirja oma teise värava, kui Zalewski täpse tsenderduse lükkas mõnelt meetrilt peaga Heina selja taha Piotr Zielinski.

Kaheväravalises eduseisus ei lõpetanud Poola otsimist ning mitmel puhul tundus, et vägisi üritati ühte tabamust saada ka koondise kapteni Robert Lewandowski nimele. Eesti lagunes lõplikult 70. minutil, kui kuue minuti jooksul lõi Poola kolm väravat: esmalt saatis Jakub Piotrowski umbes 20 meetrilt võrku kauni kauglöögi, neli minutit hiljem jättis Zalewski Artur Pika äärel kaasreisijaks ning tema madal tsenderdus põrkas Heina selja taha Karol Metsast, kaks minutit hiljem tõi poolakate viimase tabamuse tabloole Sebastian Szymanski.

78. minutil sai auvärava ka Eesti, kelle sisuliselt ainsal positsioonirünnakul pettis Markus Soomets vasakul äärel Poola kaitsja osavalt õhku, leidis sööduga Martin Vetkali ja AS Roma hingekirja kuuluv keskväljamees lõi seitsmelt meetrilt palli Wojciech Szczesny käte vahelt sisse.

Poola hoidis palli 74 protsenti mänguajast, tegi 25 pealelööki Eesti ühe vastu ning sai 17 nurgalööki Eesti ühe vastu. Võõrustajad toimetasid kohale 649 söötu, Eesti sai täpseid sööte kirja 77.

Poola kohtub 26. märtsil Cardiffis toimuvas play-off'i finaalis Walesiga, kes alistas Soome 4:1. Eesti peab samal ajal soomlastega võõrsil sõprusmängu.

Enne mängu:

Kuigi Eesti kaotas 2024. aasta EM-i valikturniiril kaheksast mängust seitse väravate vahega 2:22, teeniti õigus play-off'is osaleda tänu edukale 2022. aasta Rahvuste liiga hooajale, mil võideti täiseduga alagrupp ning oldi oma liiga parim meeskond.

Poola kuulus valiksarjas E-gruppi, kus teenis kaheksast mängust kolm võitu ja kaks viiki ning sai Albaania ja Tšehhi järel kolmanda koha. Poolakad on mänginud neljal viimasel EM-finaalturniiril, kolmel korral on ilma võitu saamata jäädud pidama alagruppi, aga 2016. aastal Prantsusmaal jõudis koondis veerandfinaali, kus tuli tunnistada hilisema võitja Portugali paremust. Poola mängis ka viimasel MM-finaalturniiril Kataris ning pääses C-grupist hilisema maailmameistri Argentina järel teisena edasi.

Poola koosseis on oodatult muljetavaldav. Kaheksa mängijat teenivad leiba Itaalia, kolm Inglismaa kõrgliigas ning mõistagi on kohal 146 koondisemänguga 82 väravat löönud kapten Robert Lewandowski, kes andis pühapäeval Barcelona 3:0 võidumängus Madridi Atletico üle kaks väravasöötu ja sahistas ise korra võrku.

Poola lennanud Eesti koondisest jäid vigastuse tõttu eemale Sergei Zenjov, Mattias Käit, Rauno Sappinen, Martin Miller, Taijo Teniste, Ramol Sillamaa ja Rocco Robert Shein, kapten Konstantin Vassiljev pole vigastuste tõttu sel aastal Premium liigas veel mängida saanud ja ei kuulu ka lõpliku 23 mehe hulka ehk Eestil on kõige rohkem probleeme keskväljal. Võimalikest debütantidest kuulub peatreeneri valikusse 204-sentimeetrine keskkaitsja/ründaja Kaspar Laur. Koosseisus on tagasi viimati 2022. aasta märtsis rivistusse kuulunud Ragnar Klavan.

"Mul on hea meel selle üle, mis mäng meid ees ootab," sõnas Klavan enne äralendu ERR-ile. "Kindlasti väga raske väljakutse, aga see, mille nimel võidelda, on väga suur unistus nii minu kui kõikide teiste mängijate jaoks."

Paralleelselt Poola ja Eesti mänguga toimub kohtumine Walesi ja Soome vahel. Esimese mängu võitjad selgitavad EM-finaalturniirile pääseja 26. märtsil toimuvas finaalis, mida võõrustab Walesi ja Soome vahelise mängu võitja.

Poola – Eesti sõelmängu teenindava kohtunikebrigaadi eesotsas on kogenud sloveen Slavko Vincic, kes on karjääri jooksul teenindanud mitmeid olulisi kohtumisi, mille sekka kuuluvad näiteks Meistrite liiga veerandfinaal, Euroopa liiga poolfinaal (mõlemad 2021) ja 2022. aasta Euroopa liiga finaalmäng, mille võitis penaltiseeria järel Frankfurdi Eintracht.