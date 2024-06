Jürgen Henn: nende mängijatega oleme võimelised rohkemaks

Eesti jalgpallikoondis tuli teisipäeval Balti karikaturniiri meistriks, kui Kaunases toimunud finaalmängus saadi penaltiseeriaga jagu Leedust. Koondise peatreenerina oma kaks esimest mängu võitnud Jürgen Henn ütles ERR-ile, et töö pole lõppenud, vaid nüüd on vaja treenerivahetusega tulnud värskust säilitada.

Esimeses kohtumises Fääri saared alistanud Eesti koondis asus Kaunases finaalmängu 82. minutil juhtima, kuid leedulased leidsid vastuse vaid mõned minutid hiljem ning kohtumine läks seejärel penaltitele.

Väravavaht Karl Andre Vallner tegi esimesel kahel löögil kangelaslikud tõrjed ja kuigi Erik Sorga ei suutnud oma lööki Leedu puurilukust mööda saata, sai 20-aastane Martin Vetkal otsustava löögiga hakkama ja andis Eestile penaltiseerias 4:3 võidu.

Henn ütles, et igasugune võit on jalgpallis märkimisväärne. "Kindlasti on väga suur asi, kindlasti tähtis fännidele, mängijatele, koondisele. Jalgpallis pole tihti üldse võimalik midagi võita, rääkimata koondisejalgpallist. Kindlasti selle pärast hea meel," sõnas teist mängu koondist juhendanud Henn.

Ta ütles, et meeskond mängis Balti turniiril väga ühtehoidvalt. "Siin oli palju mängijaid, kes tulid puhkuse pealt, mõned, kes just lõpetasid hooaja. Oli näha, et keha oli väsinud, närvisüsteem oli väsinud, aga väga tahtsid mängida ja võita. See, kuidas meeskond tähistas pärast lõpuvilet, näitas, kui väga nad seda tahtsid," sõnas juhendaja.

Eesti koondis on mänginud Henni käe all suurepärase energiaga ning on löönud kahe mängu jooksul normaalajal viis väravat. "Enda peale ei taha seda kõike võtta, tihtipeale sellise muutusega tuleb mingi värskus mängijatesse sisse. Nüüd on meie töö seda hoida, et mis me tegime ei jääks emotsiooni pinnalt tehtud saavutuseks või mänguks, peame seda hoidma võimalikult pikalt," ütles peatreener.

"Minu usk nendesse mängijatesse on ka kindlasti olemas. Ma arvan, et mõjureid võib olla mitu, olen ise ka kogenud, kus ei õnnestu treenerina seda maksimumi kätte saada," ütles Henn oma mängijate kohta. "Usun küll, et nende mängijatega oleme võimelised natuke rohkemaks."

Balti turniir andis talle küll omajagu infot, kuid terve koondiseaken tuleb analüüsida, enne kui sügisel Rahvuste liiga peale mõelda saab. "Et teeksime õiged järeldused, ei läheks liiga suure eufooriaga ja arvaks, et oleme tugevamad, kui tegelikult oleme. Saada täpne pilt, mis seisus me oleme. Arvan, et see on tähtis," lõpetas Henn.