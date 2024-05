Jürgen Henn: plaan peaks olema julge ja ambitsioonikas

Eesti Jalgpalli Liit teatas 15. mail, et pikalt Tallinna FC Florat juhendanud ning eelmise aasta lõpus Eesti jalgpallikoondise treeneritetiimiga liitunud Jürgen Hennist saab järgmine Eesti jalgpallikoondise peatreener. Praegune peatreener Thomas Häberli juhendab veel koondist 4. juunil, päev pärast seda algab ühtlasi juuni alguses 37. sünnipäeva tähistava Henni ametiaeg.

Henn ütles, et tema visioon on läbi viia noorenduskuur. "Esiteks väga hea stardipunktina on päris häid noori, kes on ühtepidi piiri peal, paljud juba kannavad suurt vastutust koondises. See on positiivne," ütles Henn.

"Loomulikult tulemuste mõttes, mis viimasel ajal meile vastu vaatab, ei ole kuigi rõõmustav, aga lühikest aega sees olles - see kollektiiv, grupp mängijaid, nendega on võimalik teha päris hea samm edasi. Samm sinnapoole, et üles ehitada meeskond, kellega ühel hetkel teha häid tulemusi," lisas ta.

FC Floraga neli Eesti meistritiitlit võitnud juhendaja ütles, et koondise ehitamine võtab aega, kuid kolmandaks aastaks võiksid juba tulemused tulla. "Natuke võtab [aega], kui tahame kaasata rohkem nooris, siis peame eriti alguses tegema kompromissid mängijate valikul, et anda noortele mingitel hetkedel võimalusi. Nagu ka suurest jalgpallist näha, tavaliselt läheb üks aasta kindlasti. Üks-kaks aastat ja kolmandal aastal tehakse tavaliselt tulemust," rääkis Henn.

Eesti Jalgpalli Liidu president Aivar Pohlak väljendas, et Henni eesmärk võiks olla 2028. aasta Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile pääsemine. Henn nõustub. "Ma ei näe, et kui panna ambitsioonikad plaanid, need ei saa olla täiesti ulmevaldkonnast, ja need lõpuks ei realiseeru, siis oled läbikukkunud. Ma pigem näen, et plaan peaks olema julge ja ambitsioonikas," sõnas ta.

"Saan aru, et hetkeseisu vaadates tundub see kauge või lootusetu, aga finaalturniirile jõudmine võiks olla ikkagi silme ees. Arvan, et see võiks olla ja peaks olema meil unistus," ütles ta.

Eesti meeste jalgpallikoondis kohtub 4. juunil maavõistluse raames Šveitsiga, mis jääb ühtlasi Thomas Häberli viimaseks mänguks koondise peatreenerina. Henni debüüt toimub juba neli päeva hiljem, kui Eesti läheb Balti turniiril vastamisi Fääri saartega.