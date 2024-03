Pohlak Häberliga jätkamisest: meeskond on väga selgelt tema taga

Pohlak sõnas intervjuus ERR-ile, et pidas kolmapäeval koosolekut alaliidu tehnilise direktori Janno Kivisilla ja juhatuses koondise eest vastutava Tarmo Lehistega. Selle kolmiku nägemus on, et esialgu jääb šveitslane ametisse.

"Pigem läheme praegu edasi selliselt, et jälgime olukorra arengut," lausus Pohlak. "Aga miks ma räägin tingivalt või kaudses kõneviisis - meil on järgmisel reedel juhatuse koosolek, kus peame kolmekesi aru andma koondise olukorrast. Loomulikult võib juhatus võtta vastu igasugu otsuseid."

Eesti jalgpallikoondis tundis viimati võidurõõmu mullu jaanuaris, kui Portugalis laagris viibides alistati Soome koondis 1:0. Pärast seda on tosina kohtumise peale saadud kaks viiki ja kümme kaotust.

Mullu kaotati EM-valiksarjas kõik neli kodumängu koondskooriga 0:12. Rahvuste liiga kaudu pääseti küll sõelmängudele, aga eelmisel nädalal kaotati Varssavis Poolale 1:5.

Sel aastal ootavad ees veel juunis Balti turniir ja sügisel Rahvuste liiga uus hooaeg. "Oleme rääkinud mängijate ja koondise lähedal olevate inimestega. Võib-olla kõige tähtsam järeldus on see, et meeskond on väga selgelt Thomas Häberli seljataga," lausus Pohlak.

"Hoolimata keerulisest olukorrast on meeskond väga optimistlik ja meeskonna sisekliima on lausa väga hea! Sellest lähtuvalt kirjeldasime enda jaoks veel ühe ülesande 2024. aastaks: alanud põlvkonnavahetus tuleb loogilisel moel lõpuni viia, et see jõuaks küpse ja terve meeskonnani."

"Ja mis kõige tähtsam - ja mis puudutab konkreetselt ka Thomas Häberli saatust - järeltulijate jaoks peab olema õige hetk, mil nad tunnevad, et on valmis seda koondist üle võtma," tähtsustas Pohlak. "Või siis isegi selliselt, et millal koondis ise on selleks valmis, et minna teise treeneri käe alla."