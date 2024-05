Rosenthal: meil on finaalis võimalused olemas, kõik on meis endis kinni

Tartu liidri, esmaspäeval 27 punkti visanud Märt Rosenthali sõnul tõi neile võidu agressiivne kaitse. "Kuna me alustasime eelmist mängu nii tuimalt ja ei kehtestanud ennast väljakul, tulime täna palju parema energiaga peale. Lõppkokkuvõttes võitsime selle mängu kaitsega," tõdes Eesti koondislane mängu järel ERR-ile.

Tartlased hoidsid seeria kolmes eelmises mängus kaksikduubliga panustanud Pärnu mängujuhti Siim-Markus Posti esmaspäeval kuue punkti peal, 11 väljakult teele saadetud viskest tabas ta esmaspäeval vaid ühe.

"Proovisime Posti vastu teistmoodi mängida ja saime sellega täna väga hästi hakkama. Pärnu on hea meeskond, hästi komplekteeritud, aga kui me mängime kokkuvõttes oma klassi välja, siis seis pidigi selline jääma," sõnas Rosenthal.

Finaalseeria oma poolfinaalis kindlalt Raplast üle olnud BC Kalev/Cramo vastu algab 22. mail. "Peame minema samasuguse agressiivsusega peale nagu need mängud mängisime. Cramo on Pärnust kindlasti klassi võrra parem meeskond, aga ma ütlen, et meil on kõik võimalused olemas: lihtsalt kõik on meis endis kinni," ütles Rosenthal.

Enam kui 1300 pealtvaataja ees mänginud Pärnu resultatiivseim oli 19 punkti visanud Ivo Van Tamm, Robert Valge arvele jäi 14 punkti. "Ise olime ikka kehvad, lasime neil algusest peale mängu kontrollida. Me ei olnud võib-olla mängu alguseks kõige paremini valmis, nad said edu sisse ja hoidsid seda lõpuni," rääkis Valge.