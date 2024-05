Vene Rannulale finaali eel: iga päevaga tuleb see kaotus järjest lähemale

Kalev/Cramo ja Tartu Ülikooli vastasseis on Eesti spordi üks põhimõttelisemaid. Alates hooajast 2005/06 on Eesti suurimate linnade esiklubid korvpallifinaalis mänginud 12 korda, sealjuures ka mullu, kui Kalev/Cramo jäi peale mängudega kolm-null.

"See on ootusärev aeg. Mitu aastat juba ketratakse ja räägitakse sellest. Mul on Tartu poolt vaadates tunne, et tehakse päris suuri ettevalmistusi selleks, et midagi jälle sealt tulema hakkaks," rääkis Vene spordisaates. "Tartu-Tallinn on olnud, on ja jääb. Ma arvan, et meil on neid rivaliteete vaja ja usun, et see tuleb ainult kasuks," kinnitas Rannula.

Tartu on välja öelnud, et nende selle hooaja eesmärk on Eesti meistritiitel ja selle saavutamiseks vallandati pärast Eesti-Läti liiga ebaõnnestunud veerandfinaalseeriat senine peatreener Gundars Vetra. Viimaseks faasiks toodi aprilli alguses juhendajaks Priit Vene.

"Eks see oli ootamatu. Praegu ma enam selle peale ei mõtle, tööd tuli lihtsalt mitu korda rohkem teha lühema perioodiga," rääkis Vene. "Üht-teist oleme ikka juba valmis saanud. Signaale on tulnud, et midagi on ikka muutunud ja eks see ole ka loogiline: kõik treenerid on erinevad, ega imeasju ei tee, mõned väikesed vangerdused ja vaimu poole leidmine."

Kalev/Cramo on teinud ilusa hooaja, kui Eesti-Läti liiga põhiturniiri võitjana saadi hooaja jooksul vaid üks kaotus ning jõuti finaali, kus tuli tunnistada Prometei 91:83 paremust. Eesti meistriliiga play-off'is võitis Kalev/Cramo nii Kalev/SNABB-i kui Rapla AVIS UTILITASE vastu kõik mängud.

"Rapla seeriaga saime hästi hakkama, aga see on juba minevik. Sellest liiga palju järeldusi teha ei saa. Pärast Raplat oli eesmärk pisivigastused välja ravida ja emotsioon, energia üles leida. Finaal on ikka finaal - loomulikult on Kalev/Cramol viimased 20 aastata võidukohustus olnud, see käib asja juurde. Eks see esimene mäng ongi selline mõõnade vältimise mäng, sealt hakkab asi hargnema," kinnitas Rannula.

"Tartu on ennast hooaja jooksul tugevdanud, meie ei olegi nendega praeguses seisus veel mänginud ehk on teatav ootusärevus ka. Eesti satsid teavad üksteist suhteliselt hästi, mingeid suuri üllatusi seal ei ole. Pigem ongi, et kes kuidas valmis on ja kes suudab oma keskmise taseme stabiilsemalt välja mängida," lisas Kalev/Cramo peatreener.

Vene sõnul leidub isegi Kalev/Cramo mängus mingeid mõrasid. "Kui suured või väikesed need on, selguvad töö käigus. Vana tõde on, et iga päevaga tuleb see kaotus järjest lähemale. Kas see tuleb esimese, teise või kolmanda korraga, aga see tõde ei ole maailmast kuhugi kadunud. Usun, et kõigil on omad võimalused," lausus ta.

Finaalseeria esimene mäng toimub kolmapäeval Kalevi spordihallis, teist korda kohtutakse laupäeval Tartus ja seejärel 28. mail Tondiraba hallis.