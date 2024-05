Eesti rallikrossisõitjad jõudsid tugevas rahvusvahelises sarjas pjedestaalile

Sarja põhiklassi 4WD Open (endine Supercar) finaali võitis rallikrossi kuuekordne maailmameister Johan Kristoffersson, teine oli kahel korral rallikrossi MM-il viie parema sekka jõudnud Ole-Christian Veiby (mõlemad Volkswagen Supercar) ja kolmas Team Estonia Autosport liige Tamm (Ford Fiesta).

"Uhke tunne on seista kuuekordse maailmameistri kõrval poodiumil," rääkis mullu RallyX Supercari Pro-Am kategooria võitnud ja tänavuseks hooajaks Pro-sse edasi liikunud Tamm.

"Näitasime, et suudame Pro klassis kaasa rääkida, vajalik kiirus on olemas. Finaalis oli kõva lahing, aga tuleb tunnistada, et Kristoffersson ja Veiby on mõlemad väga head sõitjad ja neil on ka suurepärased autod."

Tierpis sõideti järjest kaks etappi, neist esimene oli rallisprindi formaadis. "Tuli kehastuda rallisõitjaks, sest sõit käis aja peale, mitte mees-mehe vastu nagu rallikrossis tavaliselt. Tundsin, et kasu oli Eestis osaletud vigursõitudest, samuti rahvakrosside raames peetud sprindivõistluste kogemusest," muljetas Tamm.

Sprinti sõideti kahel erineval rajal, kuid ühel neist jäid Tammel treeningringid tehnilise probleemi tõttu tegemata ning poolfinaalist tuli oma sõidu neljas koht. Finaali pääsesid mõlema poolfinaali kolm paremat. Võitis Kristoffersson.

"Kokkuvõttes oleme nädalavahetusega väga rahul, kogu tiim on positiivselt meelestatud ja ootame põnevusega järgmist etappi," sõnas Tamm.

4WD Open klassi juhib Kristoffersson 60 punktiga, teine on Veiby (50 p) ja kolmas soomlane Joni Turpeinen (Ford Fiesta) 41 punktiga. Tamm paikneb 31 punktiga viiendal kohal.

Lucas Orav: ma ei osanud pjedestaalikohta oodata

Krosskartidel tegi eestlastest parima tulemuse Lucas Orav (Speedcar Wonder), kes saavutas teisel etapil kolmanda koha. Finaali jõudis ka Martin Juga (LifeLive TN11), kes sai viienda koha. Romet Tsirna (LifeLive) lõpetas 8. kohal, Tamo Toodo (Speedcar Wonder) oli 19. ja Tanel Tereping (LifeLive TN11) 21.

Esimesel etapil oli finaalis ainsa eestlasena neljanda kohaga lõpetanud Orav. Esikümnesse mahutus ka üheksanda tulemuse saanud Tsirna. Teiste eestlaste kohad: 11. Toodo, 15. Juga ja 22. Tereping.

"Ma ei osanud pjedestaalikohta oodata, kuid juba esimese etapi sprindivõistlus näitas, et suudan kindlasti konkurentsi pakkuda," rääkis Orav. "Sprindi poolfinaalis olin oma grupi teine ja finaalis neljas."

Teisel etapil sõideti traditsioonilises rallikrossistiilis. Krosskartidel peeti kolm poolfinaali, Oraval õnnetus oma sõit võita, aeg andis finaaliks kolmanda stardipositsiooni. "Finaalis oli hästi, et õnnestus kohta säilitada ja oma tempot hoida – kolmandalt kohalt startisin ja kolmandana lõpetasin."

Sarja liider on Joonatan Ylilammi (Speedcar Xtrem) 51 punktiga, Orav on 31 punktiga neljas, Tsirna viies (30), Juga seitsmes (25) ja Toodo 16. (13).

Krosskartide juunioride seas sai Geir Genor Muttik (LifeLive TN11) avaetapil 11. ja teisel 18. koha. Kokkuvõttes on ta 15. kohal.

RallyX järgmised kaks etappi sõidetakse 25. ja 26. mail Soomes Kouvolas.