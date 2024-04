Priit Vene debüütmängust: tulemus räägib enda eest

Mõne nädala eest Tartu Ülikool Maks & Mooritsa peatreeneriks nimetatud Priit Vene tõdes, et debüütmängu algus oli keeruline. Tartlased kaotasid esimese veerandi kahe punktiga, kuid teine veerand võideti 29:10 ja sealt edasi kulges kohtumine võõrustaja vedamisel.

"Positiivseid momente oli ikka, aga oli näha ka neid kohti, mille kallal peame tööd tegema. Inimlikus mõttes on praegu mõlema meeskonna jaoks raske hetk, et tuleme päris pika mängupausi pealt. Viimsi mängis paar kontrollmängu, aga see ei ole hooaja sees päris see. Meil oli palju asju ümber tehtud, palju asju oli vaja trennis läbi käia ja nüüd oli vaja see kõik mängu saada," alustas Vene.

"Esimesel veerandil oli näha, et meil oli sisseelamiseks aega vaja. Me ei saanud kaitsesurvet korralikult üles. Aga kui minema saime, siis hakkasid kõik asjad toimima ja elu läks vähe lõbusamaks."

Vene kiitis oma hoolealuste häälestatust. "Ega keegi ju ei teadnud, mis me siin tegema hakkame, et kes läheb mängu või ei lähe, kes mängib millistel hetkedel. Aga ma arvan, et täna läks üsna loogiliselt. Kõik olid valmis ja mul pole selle kohta ühtegi etteheidet. Mõned eksimused tulevad ikka sisse. Iga kord kui keha andsime, siis kasutasime selle eelise ära. Korvi alt saime korralikult punkte ja lõpupoole saime ka kiirrünnakust. Nii et häälestatus oli okei ja tulemus räägib enda eest."

Tartu Ülikooli ja Viimsi vahelise seeria teine kohtumine leiab aset reedel, 26. aprillil Viimsis.