Alekna: tingimused olid maailmarekordile omased

Äsja 38 aasta vanust kettaheite maailmarekordit nihutanud leedulane Mykolas Alekna ütles, et võistlustingimused olid ajaloolisele heitele omased.

21-aastane Alekna alustas Oklahomas toimunud võistlust tulemusega 72.21, mis oleks ta ajaloolises edetabelis Gerd Kanteri (73.38 - 2006) järel neljandaks asetanud. Leedulane nihutas kolmandal katsel tulemuse 72.89 peale, kuid viiendal katsel sündis uus maailmarekord - 74.35.

"Seda on väga keeruline mõista," sõnas Alekna Leedu ringhäälingule. "See oli väga hea võistlus kõikide tingimustega, mis maailmarekordile omased - kõva tuul, soe ilm. Tegin tehnilise heite ja olen väga õnnelik. Veidi šokeeritud, sest on väga keeruline aru saada, mis juhtus. Olen väga õnnelik."

"Maailmarekord ei ole eesmärk, sel hooajal on eesmärgiks olümpiakuld. Keskendun sellele enam," lisas 2022. aastal MM-il hõbeda ja mullu pronksi võitnud Alekna.

Esialgu anti talle tulemuseks isegi 74.41, kuid ülemõõtmisel võeti kuus sentimeetrit maha. Jürgen Schulti 1986. aastal püstitatud tulemus 74.08 pidas vastu pea 38 aastat, eelmainitud Kanteri heitest on parema heitega hakkama saanud vaid Mykolase isa Virgilijus Alekna, kes saatis 2000. aastal ketta 73 meetri ja 88 sentimeetri kaugusele.

21-aastane Alekna ütles pärast võistlust, et ajavahe tõttu ei olnud veel isaga rääkida saanud, kuid kahekordne olümpiavõitja jäi sõnumiga napisõnaliseks. "Ta ütles lihtsalt, et hea töö. Napi jutuga mees, nagu mina," muigas maailmarekordi omanik.