McIlroy loodab mainekaimal golfiturniiril viimaks võita puuduoleva pintsaku

Nagu tennise slämmiturniirid ja rattaspordi kolm suurt velotuuri, on ka golfihooaja tippsündmusteks neli suurturniiri Masters, US Open, Open Championship ja PGA Championships, sealjuures on esimesena toimuv Masters sarnaselt Prantsusmaa velotuurile teistest oma traditsioonide ja maine tõttu suurema rahvusvahelise tähelepanu all.

Tiitlikaitsjana alustab neljapäeval turniiri viimastel aastatel golfimaailma kindlaks esinumbriks olnud Scottie Scheffler, kelle senine hooaeg pole aga pärast jõulude ajal saadud käevigastust nii säravalt alanud. Siiski sai ameeriklane kaks nädalat tagasi Houstoni turniiril viimasel mängupäeval kirja seitse alla par'i ja jäi jagama teist kohta ehk tema vorm on olnud tõusuteel.

Kui Scheffler suudaks Augustas taas võita, saaks temast Jack Nicklausi, Nick Faldo ja Tiger Woodsi järel alles neljas mängija, kes on Mastersi tiitlit kaitsnud ning saanud teist aastat järjest selga panna võitjale antava kuulsa rohelise pintsaku. "Ma ei keskendu sellistele asjadele. Mõtlen oma ettevalmistusele ja mängule. Üritan tulla hea suhtumisega, valida õigeid lööke. Sel aastal olen siin pärast vigastust teistsuguse tundega kui eelmistel hooaegadel, aga olen valmistunud ja turniiriks valmis," sõnas Scheffler turniirieelsel pressikonverentsil.

Tiitlikaitsja suurimaks konkurendiks on sel nädalal ilmselt põhja-iirlane Rory McIlroy, kes on vastupidiselt Schefflerile olnud tänavu väga heas hoos, võites nii Pebble Beachi turniiri kui kolm nädalat tagasi Floridas toimunud niinimetatud viienda suurturniiri Players Championship. "Need võidud aitasid enesekindluse leidmisele väga palju kaasa ja näitavad, et mu mäng on õigel teel. Iga aasta tulen siia tagasi eesmärgiga võita ja pärast sellist aasta algust tunnen, et ma pole kunagi siin olnud paremas vormis," sõnas McIlroy.

Masters on 35-aastase McIlroy jaoks ainsaks suurturniiriks, mida tal ei ole õnnestunud võita. Edu korral kerkiks ta Gene Sarazeni, Ben Hogani, Gary Playeri, Jack Nicklausi ja Tiger Woodsi kõrval kuuendaks meheks, kelle auhinnakappi kuuluvad kõik neli trofeed. Ülejäänud kolm suurturniiri võitis McIlroy aastaks 2014 ehk läheb Mastersil tänavu kollektsiooni lõpetama 11. korda. Seitsmel korral on põhja-iirlane Augustas jõudnud esikümnesse.

Augusta Masters on tavalisele PGA turniire jälgivale golfisõbrale taas võimalus näha LIV-i golfisarjas mängivaid tähti, kellest võivad nädalavahetusel kõrgesse mängu sekkuda näiteks Jon Rahm, Bryson DeChambeau ja Joaquin Niemann; teiste favoriitide sekka kuuluvad Collin Morikawa, Xander Schauffele ja Ludvig Aberg.