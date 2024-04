Kristin Kuuba alustas sulgpalli EM-i võiduga

Kuuba jäi avageimis 5:10 kaotusseisu, aga võitis siis kolm punkti järjest. Seisul 11:13 tegi Eesti esireket lausa 8:0 vahespurdi ja võitis esimese geimi 21:15. Ka tasavägises teises geimis oli eestlanna alguses tagaajaja rollis, aga läks siis ette 16:15 ja vastast enam juhtima ei lubanud. Teine geim kuulus Kuubale skooriga 22:20, kogu kohtumise võitis ta 41 minutiga.

Enne esmaspäeva olid Kuuba ja Az Zahra varem mänginud kolmel korral, mullu sai Aserbaidžaani sulgpallur eestlanna üle kaks võitu, aga kahe nädala eest Poolas oli võidukas Kuuba.

32 parema seas on Kuuba vastaseks avaringis vaba olnud Prantsusmaad esindav Qi Xuefei (BWF 56.). Omavahel on varem mängitud neli korda, kõik matšid on võitnud Qi.