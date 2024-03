Värske poksi katusorganisatsioon soovib ROK-i tunnustust

Mullu aprillis loodud World Boxing (WB) soovib saada rahvusvahelise olümpiakomitee (ROK) tunnustust, et hakata koordineerima rahvusvahelist amatöörpoksielu.

ROK heitis eelmise aasta suvel rahvusvahelise poksiliidu (IBA) erinevate juhtimis-ja eetikaprobleemide tõttu enda seast välja. Tegemist oli esimese alaliiduga, kes olümpialiikumisest välja heidetud on. ROK korraldas seejärel ise Pariisi olümpiamängude kvalifikatsiooniturniirid.

Teisipäeval teatas ROK-i spordidirektor Kit McConnell, et selline lahendus oli ühekordne ja tulevikus peab rahvusvaheliselt tunnustatud alaliit, näiteks World Boxing, olümpiamängude poksiturniiri ja kõiki kvalifikatsiooniturniire ise korraldama. Vastasel juhul ähvardab poksi olümpiaprogrammist väljaheitmine.

"World Boxing taotleb rahvusvahelise olümpiakomitee (ROK) tunnustust," seisis organisatsiooni avalduses. "Kui ROK otsustab meiega koostööd teha, siis pühendume konstruktiivsele koostööle riiklike alaliitude ja kõigi sidusrühmadega, et töötada välja kava, mis säilitaks poksi koha 2028. aasta Los Angelese olümpiamängude programmis."

WB liikmed on peamiselt lääne kultuuriruumi maade esindajad ja hetkel on neid enam kui paarkümmend. ROK-i soosingu kaotanud IBA on aga oma õiguste kaitseks pöördunud rahvusvahelisse spordikohtusse ja kutsus ROK-i selle nädala seisukoha järel organisatsiooni üles tunnistama oma vigu.

"ROK üritab taas hävitada spordiperekonda ja rikub kõiki selgeid demokraatia ja läbipaistvuse reegleid," edastas pärast teist maailmasõda käivitatud organisatsioon.