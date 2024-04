TalTech jõudis tiitli lävele

Mängu alguses haaras initsiatiivi TalTech, kes asus 5:2 ja 8:5 juhtima. Seejärel mäng võrdsustus (9:9), kuid kodupubliku kurvastuseks pääsesid külalised 15:11 ja turvalisse 20:13 eduseisu. Kuigi võõrustajad tegid 17:24 kaotusseisus kuuepunktilise spurdi (23:24), siis TalTechi 25:23 geimivõitu väärata ei suudetud, vahendab Volley.

Teise geimi otsustavad sündmused toimusid 7:7 viigiseisult, misjärel võttis TalTech seitse vastuseta punkti. Kuigi Rae võistkond tuli 19:21 ja 20:22 seisul veel kahe punkti kaugusele, siis tasavägine geim kuulus taaskord 25:23 resultaadiga tiitlikaitsja TalTechile.

Kolmanda geimi algus kulges külaliste dikteerimisel, kes võitlesid välja 8:1 eduseisu. Võõrustajad vahet enam tagasi mängida ei suutnud, leppides 18:25 kaotusega. TalTechi võidu võtmeks kujunes blokk, mille abil teeniti 12 punkti. Rae naiskond saavutas blokis viis punkti. Rünnakuid lahendasid võitjad 33- ja kaotajad 27-protsendiliselt.

Võitjate resultatiivseimaks osutus Dzintra Lember 15 punktiga. Kuue blokipunktiga säranud Johanna Sova lisas 13 ja Nette Peit 9 punkti.

"Ma arvan, et meil läks kõik väga hästi. Blokid olid õiges kohas, kaitse samuti ja lõime väga palju ässasid. Tegime peaaegu perfektse mängu," kommenteeris Sova ERR-ile. "Ma arvan, et järgmise kohtumise võidame kindlalt. 3:0," lisas ta.

Rae särgis tõi parimana 11 punkti Merili Kõrvel. Mirjam Karoliine Kask ja Hanna Pajula panustasid kumbki 9 punkti.

Nii Rae kui ka TalTech peavad hetkel hakkama saama ilma oma rahvuskoondise temporündajata. TalTechi ridadest puudub Kätriin Põld, Rae vigastatute rivis on rahvusnaiskonna kapten Liis Kiviloo.

"Mul avastati eelmise aasta lõpus väike terviseprobleem," avaldas Kiviloo. "Otsustasin operatsioonil käia, kuid ma pidin seda ajastama. Soovisin võimalikult kaua mängida, aga samas pidin arvestama, et peagi tuleb koondisetsükkel ja taastumisperioodi arvestades pidin finaalseeria paraku vahele jätma."

"Võistkond saab kõikides asjades juurde panna," jätkas Kiviloo. "Ma ei ütleks, et mängupildi poolest oleme kõige kehvemad olnud. Need kaks kaotust on väga valusad olnud, sest need mängud pole mõlemalt poolt vaadatuna ilusad olnud. Tahaksin, et tüdrukud oleksid natukene agressiivsemad, sest igas elemendis saab juurde panna."

Pronksiseerias jõudis Tartu Ülikool/Bigbank medalist ühe võidu kaugusele, kui kolmandas kohtumises mängiti Audentese SG /Noortekoondis üle 3:1 (25:12, 21:25, 25:21, 25:20). Kodusaalis mänginud tartlannade edusse andis suurima panuse Salme Adeele Hollas, kes kogus 17 (+11) punkti. Karlotta Kattai lõpetas mängu külaliste ridades 18 punktiga.

Finaalseeria jätkub 10. aprillil kell 19.00 TalTechi spordihoones ja pronksiseeria 10. aprillil kell 19 Audentese spordihoones. TalTechi ja Tartu naiskonna võidu korral saavad seeriad lõpu, Rae ja Audentese võit pikendaks seeriad vastavalt nelja- ja viiemänguliseks.