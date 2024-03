Aleksandra Ševoldajeva: Sporting üllatas meid, kuid suutsime kohaneda

"Meil oli plaanis võimalikult kiiresti vastasele surve peale panna ja mul on hea meel, et üks läbi töötatud standardolukord meie jaoks ka toimis. See muutis kohe mängu iseloomu meie jaoks sobilikumaks ja sealt edasi tedasime, et keskväljal tuleb palju võitlusi," olid Flora peatreeneri Aleksandra Ševoldajeva esimesed muljed.

Flora suurim kodune konkurent Saku Sporting tegi uue hooaja eel mitmeid muudatusi koosseisus ning sai ka uue peatreeneri Johan-Kaspar Ivaski, kes enne töötas Flora meeskonna kehalise ettevalmistuse treenerina.

"Sporting üllatas meid natukene oma formatsiooni ja pressinguga, kuid suutsime sellega kiiresti kohaneda ja olime päris efektiivsed. Õnneks valisime õige koosseisu ja taktika, nii et olen mänguga pigem rahul," märkis Ševoldajeva.

"Ma arvan, et praegu me veel Sakust midagi ei näinud. Usun, et Saku ka vaatab ja õpib. Ma arvan, et see ei ole veel see Saku, mis me hooaja lõpus näeme, et mis sealt hakkab vaikselt tulema, kui mingid mängijad terveks saavad ja kui Kaspar saab oma käekirja rohkem rakendada."

Ševoldajeva juhendataval naiskonnal on hooajaeelse ettevalmistuse raames olnud probleeme vigastustega. "Selle pärast süda natukene valutab. Mõnede puhul oli varem teada, et nad on pikemat aega väljas, aga mul on eriti kahju nendest mängijatest, kes on hooajaeelse ettevalmistuse kaasa teinud ja siis vigastada saanud. Samas usun, et meil on piisavalt variante olemas, et panna võistkond mängima nii hästi kui võimalik."

Flora alustab naiste meistriliiga uut hooaega 29. märtsil, kui esimeses voorus võõrustatakse Tallinna FC Ararati.